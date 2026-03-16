Trump poslao upozorenje NATO-u, Macron poručio iranskom predsjedniku: 'To je neprihvatljivo!'

Ulazimo u 17. dan napada SAD-a i Izraela na Iran. Iran i dalje gađa susjedne zemlje, dok američki predsjednik Donald Trump formira koaliciju za pratnju brodova kroz Hormuški tjesnac - vitalni prolaz za 20 posto svjetske nafte, koji Iran kontrolira i blokira prolaz brodova njime,uz iznimku kineskih i turskih brodova.

U međuvremenu, Izrael nastavlja obračun s libanonskim Hezbolahom te namjerava udariti još "na tisuće" meta u Iranu, dok Iranski režim provodi uhićenja osoba za koje se sumnja da su plaćenici koji prikupljaju informacije za SAD i Izrael.

Novi iranski vođa Modžtaba Hamenei navodno je prokrijumčaren iz Irana u Moskvu na operaciju noge. Hamenei je navodno prevezen ruskim vojnim zrakoplovom i zatim navodno operiran u jednoj od Putinovih predsjedničkih palača.

Ključni događaji:

Macron: Neprihvatljivo da Francuska bude meta napada

Snažan rast cijena nafte

Trump: NATO se možda suočava s 'vrlo lošom' budućnosti

Japan i Australija ne šalju brodove u Hormuški tjesnac

Pratite tijek događaja:

Izrael pokrenuo 'ograničene' kopnene operacije u Libanonu

7.40 - Izraelska vojska (IDF) izjavila je da su njezine trupe započele "ograničene i ciljane" kopnene operacije protiv Hezbollaha u južnom Libanonu.

Većina operacija Izraelskih obrambenih snaga protiv militantne skupine koju podržava Iran do sada su bili raketni napadi, s manjim kopnenim operacijama blizu libanonske granice.

Taj potez je "dio širih obrambenih napora za uspostavljanje i jačanje prednjeg obrambenog položaja... [i] stvaranje dodatnog sloja sigurnosti za stanovnike sjevernog Izraela", priopćio je IDF.

Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je u izraelskim napadima u Libanonu od 2. ožujka ubijeno 850 ljudi, a ranjeno više od 2100.

Snažan rast cijena nafte drugi tjedan zaredom

7.37 - Cijene nafte snažno su porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac.

U dva tjedna od napada SAD-a i Izraela na Iran cijene su skočile više od 40 posto.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla oko 10 posto, na 103,14 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio oko 8 posto, na 98,70 dolara.

Na početku prošloga tjedna cijene su se primaknule i granici od 120 dolara, no kasnije su ipak skliznule s te razine.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) poručila je da se radi o najvećem poremećaju opskrbe u povijesti i odlučila da će njezine članice koordinirano na tržište plasirati 400 milijuna barela nafte iz strateških rezervi.

Zahvaljujući tome, cijene nafte ponešto su se stabilizirale, no i dalje se kreću na povišenim razinama.

Irak trpi posljedice američko-izraelskih napada na Iran

7.30 - Irak sa svojih 47 milijuna stanovnika zemlja je koja bi najviše mogla stradati od američkog i izraelskog napada na Iran, zbog svoje krhke političke strukture i velike proračunske ovisnosti o nafti.

U roku nekoliko sati od napada na Iran, ponovno su izbili sukobi u Iraku. Iran i šijitske grupe koje Iran podržava gađaju američke baze u Iraku dok SAD bombardira proiranske skupine u Iraku.

Irak je na udaru obiju zaraćenih strana, ustvrdio je irački ministar vanjskih poslova Fuad Husein na konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Jedna proiranska skupina objavila je da su u utorak u zračnom napadu ubijena četiri njezina borca u bazi na sjeveru Iraka, u najnovijem u nizu takvih napada koje su najvjerojatnije izveli SAD ili Izrael.

Proiranske milicije istodobno gotovo svakodnevno napadaju američku bazu u Irbilu, glavnom gradu iračke autonomne regije Kurdistan, te pucaju na položaje potencijalnih američkih saveznika među lokalnim kurdskim frakcijama.

Širenje sukoba na Irak prijeti urušavanjem ionako krhke ravnoteže u toj zemlji koja se nikad nije oporavila od američke invazije 2003. radi rušenja režima Sadama Huseina.

Iračko gospodarstvo ovisi o izvozu nafte, koji je naglo pao zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca. Učestali su nestanci struje u trenutku kad se političari bore za formiranje nove vlade.

Šijitske milicije koje podržava Teheran preuzele su odgovornost za desetak raketnih i bespilotnih napada usmjerenih na američke vojne i diplomatske objekte.

Letovi se nastavljaju na aerodromu u Dubaiju

7.25 - Letovi do i iz međunarodne zračne luke Dubai postupno će se nastaviti jutros nakon privremene obustave.

Zatvaranje je uvedeno na nekim mjestima "kao mjera predostrožnosti", priopćio je Dubai Media Office.

Prema podacima praćenja tvrtke Flightradar24, nekoliko britanskih letova koji su letjeli prema Dubaiju moglo se vidjeti kako se okreću usred leta.

Letovi Emiratesa s polijetanjem iz Dublina i londonskog Heathrowa mogli su se vidjeti kako se okreću iznad Egipta, odnosno Sredozemnog mora.

Letovi obustavljeni u zračnoj luci Dubai

6.24 - Vlasti su najavile privremenu obustavu letova na međunarodnoj zračnoj luci Dubai kao "mjeru opreza kako bi se osigurala sigurnost svih putnika i osoblja".

Reakcija je to na ranije izazvan požar do kojeg je došlo na spremniku goriva uslijed napada dronom.

Prije izbijanja sukoba između SAD-a i Irana krajem veljače, Međunarodna zračna luka Dubai bila je najprometnija na svijetu za međunarodne putnike, s gotovo 90 milijuna putnika u 2025. godini.

Protuzračna obrana Ujedinjenih Arapskih Emirata odgovara na napade raketama i dronovima iz Irana, priopćilo je ministarstvo obrane .

U objavi na X- u navedeno je da su "zvukovi koji se čuju u raštrkanim dijelovima zemlje rezultat presretanja balističkih raketa od strane sustava protuzračne obrane, kao i presretanja dronova i streljiva koje se zadržava“.

SAD premješta marince iz Japana na Bliski istok

5.57 - SAD je počeo premještati više od 2000 marinaca s japanskog otoka Okinawa na Bliski istok, javljaju mediji, ubrzo nakon što je Washington započeo premještanje sustava raketne obrane sa sjedištem u Južnoj Koreji.

Marinci se navodno nalaze na amfibijskom jurišnom brodu Tripoli, čija je matična luka u Sasebu, na jugozapadu Japana.

Vojnici pripadaju 31. ekspedicijskoj jedinici marinaca na Okinawi, u kojoj se nalazi više od polovice od 50.000 američkih vojnika stacioniranih u Japanu.

Očekuje se da će Tripoli, opremljen borbenim zrakoplovima F-35, stići do Bliskog istoka za jedan do dva tjedna.

Premještanje američkih vojnih sredstava iz sjeveroistočne Azije izazvalo je zabrinutost zbog predanosti Washingtona sigurnosti Japana i Južne Koreje, usred povećane kineske pomorske aktivnosti u Istočnom i Južnom kineskom moru te sjevernokorejskog razvoja balističkih projektila i nuklearnog oružja.

Sjeverna Koreja je tijekom vikenda testirala oko 10 balističkih projektila u znak prosvjeda protiv početka zajedničkih vojnih vježbi SAD-a i Južne Koreje.

Hamenei bio oprezan zbog mogućnosti da njegov sin preuzme vlast

5.50 - Novi obavještajni podaci iz SAD-a sugeriraju da je bivši iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei imao sumnje u vezi s time da će ga njegov sin zamijeniti, rekli su više izvora američkom medijskom partneru BBC-a, CBS Newsu.

Izvještava se da je Hamenei bio zabrinut zbog toga što bi njegov sin Modžtaba Hamenei ikada mogao preuzeti vlast jer je bio doživljavan kao "ne baš bistar" i "nekvalificiran" za vođu. Izvori su također rekli publikaciji da je pokojni vrhovni vođa bio svjestan da njegov sin ima "problema u privatnom životu".

CBS izvještava da je informacija već proslijeđena američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i "uskom krugu oko njega".

Ajatolah Modžtaba Hamenei (56) je prošlog vikenda izabran za vrhovnog vođu Irana.

Macron: Neprihvatljivo da Francuska bude meta napada

5.44 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju svom iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je "neprihvatljivo" da Francuska bude meta napada na Bliskom istoku i zatražio hitan povratak dvojice francuskih državljana koji su pritvoreni u Iranu.

"Podsjetio sam ga da Francuska djeluje isključivo u defenzivnom okviru čiji je cilj zaštita njezinih interesa, interesa regionalnih partnera i sloboda plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta", kazao je Macron u objavi na X-u.

Macron ‌je ujedno naglasio i kako je važno da se ponovno uspostavi sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu: "Sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu mora se ponovno uspostaviti što je prije moguće", naglasio je.

Francuski predsjednik naglasio je da će trajna stabilnost zahtijevati novi politički i sigurnosni okvir koji će uzeti u obzir iranske nuklearne ambicije, program balističkih projektila i regionalne aktivnosti.

"Samo novi politički i sigurnosni okvir može jamčiti mir i sigurnost za sve“, rekao je Macron, dodajući da takav aranžman mora jamčiti da Iran nikada neće steći nuklearno oružje.

Japan i Australija neće poslati brodove u Hormuški tjesnac

4.47 - Japan i Australija ne planiraju slati ratne brodove na Bliski istok kako bi pratili brodove kroz Hormuški tjesnac, nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao saveznike na stvaranje koalicije za ponovno otvaranje vitalnog plovnog puta.

Trump je u nedjelju inzistirao da nacije koje se uvelike oslanjaju na naftu iz Zaljeva imaju odgovornost zaštititi tjesnac kroz koji prolazi 20 posto svjetske energije.

Azijska tržišta otvorila su se oprezno, pri čemu je cijena sirove nafte Brent porasla za više od 1 posto iznad 104,50 dolara, a regionalna tržišta dionica uglavnom su oslabila nakon Trumpovih komentara o angažiranju drugih zemalja kako bi pomogle u zaštiti tjesnaca.

"Zahtijevam da ove zemlje dođu i zaštite svoj teritorij jer je to njihov teritorij“, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One na putu iz Floride za Washington. "To je mjesto odakle dobivaju energiju.“

Trump je rekao da je njegova administracija već kontaktirala sedam zemalja, ali nije naveo o kojim se zemljama radi. U objavi na društvenim mrežama tijekom vikenda izrazio je nadu da će sudjelovati Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i druge.

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je u ponedjeljak da njezina zemlja, ograničena svojim ustavom koji odbacuje rat, nema plan slati ratne brodove u pratnju brodova na Bliskom istoku.

"Nismo donijeli nikakve odluke o slanju pratećih brodova. Nastavljamo ispitivati ​​što Japan može učiniti samostalno, a što se može učiniti unutar pravnog okvira“, rekala je Takaichi parlamentu.

Australija, još jedan ključni indo-pacifički saveznik SAD-a, izjavila je da nije zamoljena i da neće poslati ratne brodove kako bi pomogli u ponovnom otvaranju tjesnaca.

"Znamo koliko je to nevjerojatno važno, ali to nije nešto što smo pitani niti čemu mi doprinosimo“, rekla je Catherine King, članica kabineta premijera Anthonyja Albanesea, u intervjuu za državnu televiziju ABC.

Vatra blizu međunarodne zračne luke u Dubaiju

2.55 - Požar je u noći na ponedjeljak izbio kod međunarodne zračne luke u Dubaiju, objavio je ured za medije, dodajući da nije prijavljeno da je itko ozlijeđen.

Vlasti u Dubaiju rekle su da je dron pogodio spremnik goriva te da timovi civilne zaštite rade na tome da požar stave pod kontrolu.

Zaljevske arapske države suočile su se s više od 2000 napada raketama i dronovima od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače.

Mete su bile američke diplomatske misije i vojne baze, ali i ključna naftna infrastruktura u Zaljevu, kao i luke, zračne luke, hoteli te stambene i poslovne zgrade.

Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su 2020. normalizirali odnose s Izraelom, suočili su se s najvećim teretom napada.

No sve arapske države Perzijskog zaljeva su pogođene i sve su osudile Iran zbog napada.

Trump: NATO se možda suočava s 'vrlo lošom' budućnosti

1.17 - Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da se NATO suočava s "vrlo lošom" budućnosti ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca, u intervjuu koji je u nedjelju objavio Financial Times (FT).

Trump je za FT rekao da bi mogao odgoditi i samit koji se priprema s kineskim predsjednikom Xi ⁠Jinpingom kasnije ovog mjeseca, dok pokušava izvršiti pritisak na Peking da pomogne da se odblokira ključni pomorski put.

Podsjetio je da Europa i Kina uvelike ovise o nafti iz Perzijskog zaljeva, za razliku od SAD-a. Američki predsjednik kazao je da bi zemlje koje imaju korist od pomorske rute trebale pomoći da se ona osigura.

"Primjereno je jedino da ljudi koji imaju koristi od tjesnaca pomognu kako se tamo ne bi dogodilo ništa loše“, rekao je Trump novinama.

"Ako nema odgovora (na američki zahtjev) ili ako je on negativan, mislim da će to imati vrlo loše posljedice za budućnost NATO-a", naglasio je.

Dodao je i kako smatra da bi i Kina trebala pomoći jer ona "dobiva 90 posto svoje nafte preko tjesnaca", naglasivši da bi želio znati poziciju Pekinga prije planiranog putovanja.

“Mogli bismo odgoditi”, ‌dodao je, misleći na put u Kinu.