Objavili identitete poginulih Amerikanaca, Trump: 'Čujem da novi iranski vođa nije živ...'

Prošlo je 16 dana od napada SAD-a i Izraela na Irana, sukob se se širi i destabilizira Bliski istok. Iran nastavlja napade na Izrael i ciljeve u regiji, dok SAD šalje dodatne vojne snage i bombardere te najavljuje zaštitu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu. Napadi su pogodili više država, a sukob uzrokuje rast cijena energenata i pogoršanje sigurnosne situacije. U međuvremenu raste strah od šireg globalnog sukoba, dok pojedini svjetski čelnici upozoravaju i na mogućnost trećeg svjetskog rata.

Trump je rekao da je 'čuo da bi novi novi iranski vrhovni vođa mogao biti mrtav'

SAD identificirao šest vojnika poginulih u Iraku

Starmer bi mogao poslati tisuće dronova na Bliski istok

SAD povlači osoblje iz Omana

Tijek događaja pratite ovdje:

Ameirčki predsjednik Donald Trump je u intervjuu za NBC News rekao da je "iznenađen" što su američki saveznici u Zaljevu meta Irana.

Te zemlje nazvao je "izvrsnima", dodajući da su "na njih nepotrebno pucali". Govoreći o iranskoj odluci da ih cilja, Trump je rekao da je to "najveće iznenađenje koje je imao u cijeloj ovoj stvari".

Desetljećima su Bahrein, Kuvajt, Saudijska Arabija, UAE, Katar i Oman dopuštali američkim vojnim bazama, infrastrukturi ili pristupu na svom tlu te su bili među najvećim kupcima američkog oružja i tehnologije. Zauzvrat, SAD su bile najbliži i najznačajniji vojni partner i zaštitnik Zaljeva.

Predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da nije spreman postići sporazum o okončanju rata s Iranom unatoč spremnosti te zemlje da to učini "jer uvjeti još nisu dovoljno dobri", ali je odbio reći kakvi bi ti uvjeti bili.

Izrazio je sumnju da je novi iranski vođa uopće živ. Više pročitajte OVDJE.

Odbijenica Francuske

Francuska neće slati ratne brodove u Hormuški tjesnac, priopćilo je francusko ministarstvo vanjskih poslova.

"Ne. (Francuska) udarna skupina nosača zrakoplova ostaje u istočnom Sredozemlju", navodi se u objavi.

"Francuska misija ostaje: obrambena i zaštitna. Prestanite širiti paniku."

Trump je ranije rekao da se nada kako će Velika Britanija, Kina, Francuska i druge države poslati ratne brodove kako bi Hormuški tjesnac ostao otvoren.

Uhićenja u Iranu

Dvadeset osoba uhićeno je na sjeverozapadu Irana zbog pokušaja suradnje s Izraelom, izvijestila je u nedjelju novinska agencija Tasnim, pozivajući se na izjavu tužiteljstva pokrajine Zapadni Azerbajdžan.

Optuženi su za slanje podataka o lokaciji iranske vojne i sigurnosne imovine Izraelu.

Izrael je pokrenuo novu fazu napada na Iran, ciljajući sigurnosne kontrolne točke na temelju dojava doušnika na terenu, rekao je prošli tjedan Reutersu izvor upoznat s izraelskom vojnom strategijom.

Povlačenje osoblja iz Omana

Američki State department priopćio je u subotu da je naredio vladinim zaposlenicima koji nisu uključeni u hitne slučajeve i članovima obitelji državnih zaposlenika da napuste Oman.

State department je kao razlog takvoj odluci naveo sigurnosne rizike dok se nastavlja američko-izraelski rat protiv Irana.

Identificirani poginuli vojnici

Američko Ministarstvo obrane u subotu je identificiralo šest američkih zrakoplovaca koji su poginuli u padu zrakoplova tijekom punjenja gorivom iznad Iraka.

Zrakoplovci su bili na KC-135 zračnom tankeru za dopunu goriva, kao potpora američkim napadima na Iran.

U nesreći su poginuli:

Maj. John A. Klinner (33) iz Auburna u Alabami

Capt. Ariana G. Savino (31) iz Covingtona u saveznoj državi Washington

Tech. Sgt. Ashley B. Pruitt (34) iz Bardstowna u Kentuckyju

Capt. Seth R. Koval (38) iz Mooresvillea u Indiani

Capt. Curtis J. Angst (30) iz Wilmingtona u Ohiju

Tech. Sgt. Tyler H. Simmons (28) iz Columbusa u Ohiju

Načelnik Nacionalne garde objavio je njihovu zajedničku fotogra

Američki general zrakoplovstva i jedan od najviših vojnih dužnosnika u SAD-u, Steven S. Nordhaus, emotivno se oprostio od poginulih vojnika na društvenim mrežama. Napisao je:

"Pridružujemo se cijeloj našoj obitelji Nacionalne garde u žalosti za gubitkom šest hrabrih zrakoplovaca KC-135, uključujući tri pripadnika Nacionalne garde Ohio Air National Garde raspoređena u 121. zračnu krilu za dopunjavanje goriva i tri aktivna zrakoplovca iz 99. eskadrile za dopunjavanje goriva, partnerske jedinice sa 117. zračnom krilom za dopunjavanje goriva Nacionalne garde Alabame.

Svi smo heroji.

Naši ratnici za dopunjavanje goriva u zraku omogućuju uspjeh svake zračne borbene misije vještim prijenosom desetaka tisuća funti goriva na krstarećim visinama i velikim brzinama, proširujući globalni doseg i osiguravajući odlučnu zračnu dominaciju za naše Zajedničke snage. Borbeni zrakoplovci u svakoj službi razumiju ključnu ulogu naših posada za dopunjavanje goriva u zraku i operatera grana.

Neizmjerno poštovanje prema ovim hrabrim zrakoplovcima. Naše misli, molitve i iskrena sućut njihovim obiteljima, pripadnicima zračne pratnje i cijeloj zajednici tankera."

Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN — Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) March 15, 2026

Starmer razmišlja o slanju dronova

Britanski premijer Keir Starmer mogao bi poslati tisuće dronova presretača na Bliski istok, izvijestio je The Telegraph u subotu.

Vojni dužnosnici ispituju može li se sustav presretača protiv dronova "Octopus", koji se proizvodi u Velikoj Britaniji za Ukrajinu za korištenje protiv Rusije, koristiti i za jačanje britanske obrane protiv iranskih dronova Shahed, navodi se u izvješću.

Reuters nije mogao odmah potvrditi izvješće.

