Trump: 'Možda ćemo još koji put bombardirati otok Kharg, samo iz zabave'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u subotu da nije spreman postići sporazum o okončanju rata s Iranom unatoč spremnosti te zemlje da to učini "jer uvjeti još nisu dovoljno dobri", ali je odbio reći kakvi bi ti uvjeti bili.

U intervjuu za NBC News rekao je da surađuje s drugim zemljama na planu osiguranja Hormuškog tjesnaca usred naglog porasta globalnih cijena nafte te je odbacio zabrinutost Amerikanaca zbog rastućih cijena plina otkako su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku vojnu operaciju prije dva tjedna.

Predsjednik je također doveo u pitanje je li novi iranski vrhovni vođa "uopće živ".

Trump je rekao da je "iznenađen" što je Iran odlučio napasti druge zemlje Bliskog istoka kao odgovor na američko-izraelsku operaciju te da su američki napadi na otok Kharg u subotu "potpuno uništili" veći dio otoka, ali da "možda ćemo ga pogoditi još nekoliko puta samo iz zabave".

Kritika Zelenskom

Također je oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da je s njim "mnogo teže postići dogovor" nego s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom oko napora za okončanje rata u Ukrajini. Trumpovi komentari uslijedili su nakon kritika svjetskih čelnika nakon što su SAD ublažile sankcije ruskoj nafti u nastojanju da ublaže nagli rast globalnih cijena nafte.

Vračajući se na Iran, Trump je rekao da u ovoj fazi nije voljan postići dogovor o okončanju rata s Iranom.

"Iran želi postići dogovor, a ja ga ne želim postići jer uvjeti još nisu dovoljno dobri", rekao je, dodajući da će svi uvjeti morati biti "vrlo čvrsti".

Detalji okončanja rata: 'Ne želim vam reći'

Na pitanje kakvi bi bili uvjeti potencijalnog sporazuma o okončanju rata, predsjednik je odgovorio: „Ne želim vam to reći.“ Ali složio se da bi dio toga bila i obveza Irana da potpuno napusti sve nuklearne ambicije.

Također je nagovijestio kako bi mogao izgledati ostatak američke vojne operacije u Iranu. Počela je prošli mjesec zajedničkim napadima izraelskih i američkih snaga na tu zemlju, a Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke ciljeve u obližnjim zemljama. Trinaest aktivnih američkih vojnika poginulo je od početka sukoba, uključujući šest američkih članova posade koji su poginuli u petak nakon što se njihov vojni zrakoplov za opskrbu gorivom srušio u Iraku. Više o tome pročitajte OVDJE.

Dužnosnici Trumpove administracije u posljednja dva tjedna poslali su pomiješane poruke o tome koji su američki vojni ciljevi u Iranu i koliko bi dugo sukob mogao trajati, pri čemu je Trump ponekad govorio da bi to moglo potrajati mjesec dana ili dulje, a ponekad je govorio da su "daleko ispred roka" i da "praktički više nema ništa za ciljati".

U subotu je predsjednik rekao da je „jedina moć koju imaju, a to je moć koja se može relativno brzo ukinuti, moć bacanja mine ili ispaljivanja rakete relativno kratkog dometa. Ali kada završimo s obalom, ni tu moć neće imati.“

Kasnije je dodao: „Uništili smo većinu njihovih projektila. Uništili smo većinu njihovih dronova. Uglavnom smo uništili njihovu proizvodnju projektila i dronova. U roku od dva dana bit će potpuno desetkovana.“

Osiguranje Hormuškog tjesnaca

Trump je u subotu rekao da traži od "brojnih zemalja pogođenih iranskim nasiljem" da pomognu u osiguranju Hormuškog tjesnaca - ključnog pomorskog prolaza za naftne tankere - jer su globalne cijene nafte porasle usred rata.

Iranski čelnici, u međuvremenu, obećali su da će tjesnac držati zatvorenim i od početka sukoba pozivaju na još više cijene nafte.

Predsjednik je rekao da se nekoliko zemalja obvezalo pomoći u osiguranju tjesnaca, ali je odbio imenovati bilo koju od njih.

„Ne samo da su se obvezali, već misle da je to sjajna ideja“, rekao je.

U objavi na Truth Social u subotu ujutro, Trump je napisao: „Mnoge zemlje, posebno one koje su pogođene iranskim pokušajem zatvaranja Hormuškog tjesnaca, poslat će ratne brodove, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, kako bi tjesnac ostao otvoren i siguran“, dodajući: „Nadamo se da će Kina, Francuska, Japan, Južna Koreja, Velika Britanija i druge, koje su pogođene ovim umjetnim ograničenjem, poslati brodove u to područje.“

U telefonskom razgovoru, Trump je rekao da nije jasno je li Iran bacio mine u tjesnac.

„Vrlo snažno ćemo pretraživati ​​tjesnac i vjerujemo da će nam se pridružiti i druge zemlje koje su donekle otežane, a u nekim slučajevima i potpuno otežane u nabavi nafte“, dodao je.

Oklijevao je kada su ga pitali hoće li američka mornarica početi pratiti brodove kroz tjesnac, rekavši: „Ne želim vam ništa reći o tome“, ali je dodao da je „moguće“.

Trump dvoji je li novi iranski vrhovni vođa 'živ'

Predsjednik je u subotu doveo u pitanje je li novi iranski vrhovni vođa, Mojtaba Hamnei, živ nakon što se Hamnei u četvrtak nije pojavio pred kamerama kako bi dao svoju prvu izjavu kao iranski vođa.

U pisanoj izjavi, Hamnei, sin ubijenog prethodnika ajatolaha Alija Hamneija, obećao je da će nastaviti blokirati Hormuški tjesnac i napadati američke saveznike u regiji.

„Ne znam je li uopće živ. Zasad ga nitko nije uspio pokazati“, rekao je Trump u subotu telefonom.

„Čujem da nije živ, a ako jest, trebao bi učiniti nešto vrlo pametno za svoju zemlju, a to je predaja“, dodao je Trump, ali je vijest o njegovoj smrti nazvao „glasinom“.

POGLEDAJTE VIDEO Rat na Bliskom istoku usporio rezervacije apartmana: Kakva nas sezona očekuje?