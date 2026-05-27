Migrant iz Afganistana silovao bolesnu djevojčicu u školskom WC-u: Policija traga za pomagačem

Njemačku javnost potresa nezapamćeni zločin u gradu Koblenzu. Migrant iz Afganistana (20) uhićen je pod sumnjom da je unutar školskog toaleta seksualno napao 11-godišnju djevojčicu.

Prema informacijama lokalnog tužiteljstva, u stravičnom incidentu sudjelovao je još jedan mladić (19) za kojim policija intenzivno traga, piše Fenix.

Jezivi detalji napada

Incident se dogodio 28. travnja nakon što su osumnjičeni 20-godišnjak i njegov 19-godišnji pomagač neometano ušli u školske prostorije. Istražitelji navode da je glavni osumnjičenik stjerao djevojčicu u toalet, dok ju je 19-godišnjak navodno sputavao kako ne bi mogla pobjeći ili pružiti otpor.

Prema riječima članova obitelji, nesretna djevojčica već boluje od dva ozbiljna zdravstvena stanja, a tijekom napada osumnjičeni joj je navodno prijetio i nožem.

Šutnja zbog straha

Nakon proživljene traume, prestrašena 11-godišnjakinja vratila se u razred i nastavila nastavu bez da je išta rekla nastavnicima. Kako pišu njemački mediji, nitko od školskog osoblja tog dana nije primijetio ništa neobično.

Djevojčica se iz straha povjerila starijoj sestri tek dva dana kasnije, nakon čega je ona alarmirala majku i očuha.

Prema riječima odvjetnika, grupa od desetak tinejdžera nakon incidenta saznala je gdje živi 20-godišnji Afganistanac. Mladići su okružili njegovu kuću i o svemu obavijestili roditelje žrtve.

Roditelji su odmah alarmirali policiju, koja je brzo stigla na lokaciju i uhitila osumnjičenika na licu mjesta. Zbog službenih ograničenja u istrazi, policija u Koblenzu odbila je detaljnije komentirati samu dinamiku ovog uhićenja.

Uhićeni Afganistanac (20) od ranije je poznat policiji zbog posjedovanja plinskog pištolja. Što je još šokantnije, tužitelji su potvrdili da je isti muškarac već bio pod istragom u još jednom slučaju seksualnog prijestupa.