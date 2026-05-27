Četvorica tinejdžera pokušala ubiti vršnjaka: Policija u zadnji tren spriječila tragediju

Njemačka policija u Esslingenu, nedaleko od Stuttgarta, uhitila je četvoricu tinejdžera u dobi između 14 i 16 godina. Istražitelji vjeruju kako su pravovremenom akcijom u zadnji trenutak spriječili planirano ubojstvo, piše Fenix. Glavno državno odvjetništvo u Karlsruheu i Državni ured za kriminalistiku (LKA) pokrajine Baden-Württemberg, potvrdilo je da su maloljetnici osumnjičeni za planiranje ubojstva.

Glasnogovornik policije rekao je kako je tinejdžerima meta bio drugi maloljetnik, a napadači su uhićeni u blizini lokalne škole u gradskoj četvrti Oberesslingen.

Jedan osumnjičenik odmah je uhićen zbog dogovora za ubojstvo, drugi je u istražnom zatvoru zbog sumnje za teško seksualno zlostavljanje djece, a preostala dvojica tinejdžera puštena su da se brane sa slobode. Sudac za njih nije odredio istražni zatvor jer u ovom trenutku ne postoji dovoljan stupanj osnovane sumnje.

Jezivi plan otkriven preko interneta

Prilikom uhićenja, policijski službenici su kod jednog od osumnjičenih maloljetnika pronašli i zaplijenili bokser. U naknadnim pretresima kuće zaplijenjeno je više mobilnih telefona i uređaja za pohranu podataka. Svi elektronički uređaji sada su na vještačenju i analizi.

Istražitelji su na ovaj stravični plan naišli sasvim slučajno. Agenti Centra za kibernetički kriminal nabasali su na dokaze i prepiske o planiranju ubojstva provodeći sasvim drugu, paralelnu istragu vezanu uz zlostavljanje djece na internetu.

Iz policije i državnog odvjetništva poručili su da daljnje pojedinosti o samom motivu i načinu na koji je ubojstvo trebalo biti izvršeno za sada neće iznositi u javnost.

"Zbog taktičkih razloga istrage, ali i zbog stroge zaštite osobnih prava i privatnosti maloljetnih osumnjičenika, u ovom trenutku ne možemo davati nikakve dodatne informacije o slučaju", zaključili su istražitelji.