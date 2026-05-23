Tinejdžeri brutalno pretukli i opljačkali mladog Sirijca: Prijavljeni su za pokušaj ubojstva

Policajci I. policijske postaje Rijeka u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije PU primorsko - goranske proveli su kriminalističko istraživanje nad četvero hrvatskih državljana starosti 18 i 19 godina zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela na štetu 25-godišnjeg državljanina Sirije.

Istragom je utvrđeno kako je 31. siječnja oko 23.35 sati na području Rijeke 25-godišnji državljanin Sirije fizički napadnut te su mu tom prilikom otuđeni novac i mobitel. Sirijac je teško ozlijeđen u događaju.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika starosti 18 i 19 godina počinili kaznena djela pokušaja ubojstva i razbojništva, dok se dvije 18-godišnje osumnjičenice tereti za poticanje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva te kazneno djelo razbojništva.

Na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci, provedene su pretrage stanova i drugih prostorija na području Rijeke koje osumnjičenici koriste, kojom prilikom su kod 19-godišnjeg osumnjičenika pronađeni predmeti koji spadaju u A kategoriju, odnosno zabranjeno oružje, zbog čega ga se dodatno sumnjiči za počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.