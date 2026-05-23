Snažne scene iz hrvatskih gradova: Tisuće na Hodu za život, pogledajte prizore iz Osijeka i Zaprešića

MASOVAN ODAZIV /

U nekoliko hrvatskih gradova održava se Hod za život pod geslom "Prvi korak je zakon!". Od Zaprešića do Osijeka okupio se velik broj ljudi s porukama o zaštiti života od začeća do prirodne smrti.

Iz Osijeka stiže i poruka da se ovogodišnjim hodom želi zahvaliti svim majkama "koje su odabrale život unatoč teškim dijagnozama i životnim situacijama" te da život treba zaštiti pravednim zakonom koji će osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi. Više pogledajte u prilogu.