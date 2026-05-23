KAKVI IZLAZE NA SLOBODU? /

Zašto se najokrutnijim ubojicama smanjuju kazne? 'Niz je elemenata koji su trebali biti propitivani'

Da se svi doista trebaju zapitati u svojim redovima jesu li napravili sve kako bi spriječili zločin poput onog u Drnišu upozorava i nova predsjednica Vrhovnog suda koja je u petak imala prisegu

23.5.2026.
8:52
Ivana Ivanda Rožić
Slučaj iz Drniša u kojemu je 50-godišnji Kristijan Aleksić ubio 19-godišnjeg Luku Milovca bez ikakvog povoda, otvorio je još jednom pitanje kazni. I dok ministar pravosuđa najavljuje doživotni zatvor, postavlja se pitanje zašto se najokrutnijim ubojicama smanjuju zatvorske kazne, ali i je li se u ovom slučaju napravilo baš sve što se moglo? 

Posljednjih dvadeset godina bio je cijeli niz različitih kazni zatvora, ali i različitih poruka sudaca. Je li samo pravosuđe doista krivo za posljednji slučaj - onaj Kristijana Aleksića? Pita se to već danima odvjetnica Nika Pinter koja više od 50 godina radnog vijeka za svaku katastrofu i zločin sluša isto - krivo je pravosuđe. 

"Nisu zapitali sve koji su u lancu? Jer, osim sudova i državnog odvjetništva koje se smatra trećim stupom vlasti, dakle sudbena vlast, postoji tu i centri za socijalnu skrb, policija, ministarstvo, izvršenje kazne zatvora odnosno postpenalni pristup, probacija, postoji niz elemenata koji su trebali biti propitivani u toj situaciji, a zadnji su mogli biti propitivani suci", zaključuje odvjetnica Nika Pinter. 

Da se svi doista trebaju zapitati u svojim redovima jesu li napravili sve kako bi spriječili zločin poput onog u Drnišu upozorava i nova predsjednica Vrhovnog suda koja je u petak imala prisegu. 

"Od ovog trenutka ja kao predsjednica Vrhovnog suda ne mogu komentirati niti jednu sudsku odluku", dodaje nova predsjednica Mirta Matić

Novo rješenje

Nakon neviđenog zločina u Drnišu, kada je 50-godišnji Kristijan Aleksić bez ikakvog povoda ubio nevinog 19-godišnjaka, stiglo je novo rješenje - za neke zločine treba doživotni zatvor.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić s tim se slaže: "Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora, 2000-tih godina je donesen Kazneni zakon s takvom mogućnošću, ali je na Ustavnom sudu pao." 

Zašto je Vrhovni sud nekim zločincima do sad smanjio kazne, nova predsjednica ne želi komentirati, ali poručuje: "Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima, redovnim vijećima, proširenim vijećima, će s moje strane biti još širi, duži, i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada." 

Najvažnije pitanje nakon svega ostaje samo jedno - jesu li se osuđene ubojice koji su godinama bili iza rešetaka poput Ivana Bulja koji je zbog ubojstva 16-godišnje Anđele Bešlić nakon odležanih 22 godine iza rešetaka doista i promijenili. 

Kristijan Aleksić, Zatvor, Kazne, Ubojice, Ubojstvo
