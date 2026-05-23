Tko će u Premier ligu: Momčad koju nitko nije očekivao ili ona koja je do finala došla porazom?

U subotu od 16:30 igra se "najskuplja utakmica na svijetu" – finale doigravanja za ulazak u Premier ligu između Hull Cityja i Middlesbrougha na Wembleyju.

Bit će to specifična utakmica u kojoj će se sastati dva kluba koja ondje nisu trebala ni biti. Prvi je Hull City Sergeja Jakirovića, momčad koja je prije sezone bila jedan od favorita za ispadanje. "Tigrovi" su pak nadmašili sva očekivanja, pa su sezonu u kojoj nisu smjeli kupovati igrače završili na šestom mjestu i izborili doigravanje. Ondje ih je dočekao Millwall protiv kojeg su u dvije utakmice bili bolji s ukupnih 2-0.

Middlesbrough je pak bio jedan od favorita za ulazak u Premier ligu. Momčad sa sjeveroistoka Engleske već godinama slovi za ponajbolju momčad u Championshipu, što je dokazala i ove sezone završivši na petom mjestu (od 24 momčadi). Ona je u polufinalu doigravanja igrala s četvrtim Southamptonom protiv kojeg je poražena 1-2. No, u obrtu svih obrta "Sveci" su diskvalificirani zbog špijunaže, pa će tako novi prvoligaš biti ili momčad koja je "trebala ispasti" ili ona koja je izgubila u doigravanju. Utakmicu Hulla i Middlesbrougha gledajte od 16:30 na kanalu Arene Sport 1.

Osim što pobjeda donosi plasman u Premier ligu, donosi i preko 200 milijuna funti, a također dodajemo kako će se dan kasnije, 24. svibnja od 17 sati, saznati i tko će ispasti iz Premier lige u Championship – West Ham ili Tottenham.

