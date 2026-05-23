Većina prvenstava je pri kraju, no napetosti ne nedostaje

Kao i svakog vikenda, tako vam i ovog donosimo pregled najuzbudljivijih sportskih trenutaka na kraju tjedna.

Najuzbudljivija od njih će svakako biti Velika nagrada Kanade u kojoj će Kimi Antonelli pokušati nastaviti svoju dominaciju ovosezonskom Formulom 1. Hoće li mladi Talijan nakon treninga pokoriti i sprint utrku Montreala, saznajte od 18 sati na kanalu RTL 2 ili na platformi VOYO.

Dan kasnije vozit će se i druga utrka, a ona će na rasporedu biti od 22:00. Također ju možete gledati na platformi VOYO, kao i na glavnom kanalu RTL-a. Obje utrke imat će tekstualni prijenos na portalu Net.hr.

U subotu nas očekuju i poslastice iz nogometa. Tog dana igraju se tri posljednje utakmice sezone HNL-a. Najprije od 16:00 igraju Rijeka i Gorica, odnosno Varaždin i Istra, da bi se od 18:45 na Maksimiru sukobili Dinamo i Lokomotiva. Bit će ovo prava prilika da Plavi proslave duplu krunu pred prepunim stadionom budući da je Maksimir rasprodan. Utakmice Rijeka – Gorica i Dinamo – Lokomotiva moći ćete gledati na kanalima MaxSporta, dok će za potonju biti dostupan i tekstualni prijenos uživo putem Net.hr-a.

Istog dana mogli bismo i službeno saznati putnika u SHNL jer se od 13:45 igra derbi Prve NL između Rudeša i Dugopolja. Trenutno vodeći Rudeš dva kola prije kraja ima pet bodova prednosti nad trećim Dugopoljem te dva boda prednosti pred drugim Sesvetama s kojima igra u posljednjem kolu. Tu utakmicu moći ćete gledati na MaxSportu.

A putnika u Premier ligu sigurno ćemo znati nakon 16:30, kada počinje finalna utakmica doigravanja za ulazak u elitni rang engleskog nogometa između Hulla i Middlesbrougha. Momčad Sergeja Jakirovića do finala je došla pobjedom nad Millwallom, dok se Middlesbrough u finale kvalificirao nakon špijunskog skandala. Tko će pobijediti u utakmici za 200 milijuna funti, saznajte na Arena Sportu 1 od 16:30.

Za kraj tjedna očekuje nas i kraj Premier lige. U nedjelju od 17 sati igrat će se čak 10 utakmica u najboljoj ligi na svijetu, a kulminacija svega bit će saznanje tko ide u Championship – West Ham ili Tottenham. Utakmicu Tottenham – Everton gledajte na Arena Sportu 3, dok utakmicu West Ham – Leeds možete gledati na Areni Sport 4.