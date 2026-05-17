PALI ČEKIĆARI /

Težak poraz West Hama: Ispadanje je blizu, ali nada umire posljednja

Težak poraz West Hama: Ispadanje je blizu, ali nada umire posljednja
Foto: WM Sports Media/Actionplus/Profimedia

West Ham bi mogao ispasti već u utorak ako Tottenham svlada Chelsea

17.5.2026.
21:41
Hina
U zadnjoj utakmici nedjeljnog programa 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcastle United je kao domaćin svladao West Ham United sa 3-1 i praktički ga poslao u drugu ligu.

Woltemade (15) i dva puta Osula (19, 65) odveli su "svrake" na 3-0 da bi Casellanos (69) samo ublažio poraz "čekićara".

Newcastle je s ova tri boda stigao u društvo Chelseaja, Evertona i Fulhama, ti sastavi se nalaze od 10. do 13. mjesta sa po 49 bodova, dok je West Ham ostao u zoni ispadanja, 18. sa 36 bodova, dva manje od 17. Tottenhama.

West Ham bi mogao ispasti već u utorak ako Tottenham svlada Chelsea, ali izgledi su spas su mu ionako mali jer ako i "preživi" utorak u zadnjem kolu za tjedan dana uz svoju pobjedu protiv Leeds Uniteda treba mu i poraz Tottenhama od Evertona.

Već su ispali Burnley i Wolverhampton.

Na vrhu je Arsenal sa 79 bodova, dva manje ima drugi Manchester City.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
