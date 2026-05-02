PREMIER LIGA

West Ham izgubio i ponudio slamku spasa Tottenhamu

West Ham izgubio i ponudio slamku spasa Tottenhamu
Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Već je poznato da će iduće sezone Wolverhampton i Burnley igrati u nižem razredu, a još ostaje upitno hoće li im se pridružiti West Ham ili Tottenham

2.5.2026.
18:21
Hina
U 35. kolu engleske Premier lige nogometaši West Hama su poraženi kod Brentforda s 0-3 čime se otvorila šansa za Tottenham da pobjedom u nedjelju pobjegne iz zone ispadanja.

Već je poznato da će iduće sezone Wolverhampton i Burnley igrati u nižem razredu, a još ostaje upitno hoće li im se pridružiti West Ham ili Tottenham. Poraz West Hama je uvjetovao da Tottenham i dalje ima dva boda manje, ali i ispred sebe nedjeljno gostovanje kod Aston Ville.

Igrač West Hama Mavropanos je bio tragičar na startu subotnje utakmice te je u 15. minuti postigao autogol. Samo nekoliko minuta kasnije isti je igrač pogodio za 1-1, ali je gol poništen zbog zaleđa. Slom West Hama je uslijedio u nastavku dvoboja kada su Igor Thiago iz jedanaesterca u 54. i Damsgaard u 82. minuti pogađali za konačnih 3-0 Brentforda.

Tri domaća boda uhvatio je Newcastle pobjedom 3-1 protiv Brightona. Strijelci su za Newcastle bili Osula u 12., Burn u 24. i Barnes u 95. minuti.

Premda je Wolverhampton više od sat vremena imao igrača više protiv Sunderlanda odigrao je na svom terenu tek 1-1. Gosti su poveli golom Mukielea u 17. minuti, dok je konačnih 1-1 postavio Bueno golom u 54. minuti.

U nedjelju će igrati Bournemouth - Crystal Palace, Manchester United - Liverpool i Aston Villa - Tottenham, dok su parovi u ponedjeljak Chelsea - Nottingham Forest i Everton - Manchester City.

      Standings provided by Sofascore

