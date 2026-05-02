Hajduk prekinuo šutnju o potencijalnim ulagačima: Spominju se milijuni i velika imena

U javnosti su se posljednjih dana pojavile informacije o mogućim novim ulagačima u HNK Hajduk. Među imenima koja se dovode u vezu sa splitskim klubom ističe se ukrajinski poduzetnik Volodimir Nosev, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 15 milijardi eura. Kako prenosi Nacional, jedan od razloga posjeta ukrajinskog poduzetnika je i razgovor o potencijalnom ulaganju u klub s Marjana.

Poveznicu s Hajdukom Nosev ostvaruje preko Ivice Pirića, bivšeg igrača splitskog kluba, s kojim je poslovno povezan. Sama ideja o značajnom financijskom ulaganju u klub koji se suočava s određenim financijskim izazovima izazvala je velik interes među navijačima, ali i potaknula rasprave na društvenim mrežama.

Dodatni poticaj tim nagađanjima stigao je u petak ujutro, kada se proširila informacija da su se predstavnici tvrtke WhiteTech sastali s čelnicima Hajduka. Ubrzo je i sam klub potvrdio da je do sastanka doista došlo.

Iz Hajduka su pritom jasno naglasili kako se radi o početnoj fazi komunikacije s potencijalnim partnerima. Drugim riječima, postoji obostrani interes za suradnju, ali konkretni koraci još nisu poduzeti, niti je proces blizu konačnog raspleta.

U službenom očitovanju klub je pojasnio kako su ostvareni inicijalni kontakti s predstavnicima tvrtke WhiteTech, tijekom kojih je izražen interes za suradnju. Međutim, razgovori su zasad ostali na razini načelnih iskaza, bez konkretnih i strukturiranih prijedloga koji bi mogli biti predmet ozbiljnog razmatranja.

Također je istaknuto da u ovom trenutku ne postoji nikakva formalna ponuda o kojoj bi se moglo raspravljati ili odlučivati, uključujući iznose i modele suradnje koji se spominju u medijima. Klub naglašava kako su upravljačke strukture jasno definirane Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima te da su sponzorski i upravljački procesi strogo odvojeni.

Zaključno, iz Hajduka poručuju da su otvoreni za suradnju s partnerima i sponzorima koji dolaze s jasnom vizijom, konkretnim planom te poštovanjem prema klubu, njegovim vrijednostima, članovima i navijačima.

