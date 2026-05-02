Stručni komentatori najavljuju kaos: 'Nakon pauze sve se okrenulo'

borba nikad žešća /

Nakon povratka Formule 1 s duže pauze, odnos snaga na vrhu potpuno se promijenio, a utrke su dobile novu dimenziju neizvjesnosti. Ono što je vrijedilo prije nekoliko tjedana više ne izgleda isto, a napredak momčadi dodatno je zakomplicirao borbu za vrh.

Stručni komentator RTL-a Neven Novak ističe kako su brojna unapređenja bolida značajno promiješala poredak. Prema njegovim riječima, momčadi koje su ranije dominirale više nisu nedodirljive, dok su one iz drugog plana napravile iskorak i uključile se u borbu za sam vrh. Takav razvoj situacije vidi kao iznimno pozitivan za sezonu, jer se sada, umjesto jedne dominantne ekipe, vodi borba između tri, pa čak i četiri momčadi. Upravo zato očekuje da bi glavna utrka mogla donijeti pravi spektakl.

Sličnog je mišljenja i Ante Vetma, koji naglašava kako rezultat možda na prvi pogled sugerira dominaciju McLarena, no stvarnost na stazi bila je daleko uzbudljivija. Iako su dva McLarena završila na vrhu, utrka nije bila nimalo monotona – naprotiv, bila je iznimno dinamična. McLaren je bio pod stalnim pritiskom Ferrarija, Ferrari se morao braniti od Mercedesa, dok se Red Bull ponovno uključio u borbu.