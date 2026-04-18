Ovaj će nam vikend dugo ostati u sjećanju: Nekoliko derbija i finale kupa uz automoto spektakle

Ovoga vikenda čekaju nas utakmice koje bi mogle ovu sezonu pretvoriti u sezonu za pamćenje. Dva najbitnija događaja su svakako emotivan derbi u Hrvatskoj i veliki derbi u Engleskoj, ali tu je i događaj iz svijeta moto utrka. Što je sve na rasporedu 18. i 19. travnja saznajte u našoj najavi sportskog vikenda.

Emotivan derbi

Za hrvatske prilike ove subote je svakako najvažniji sportski događaj utakmica Dinama i Rijeke. Bit će ovo četvrti i posljednji prvenstveni ogled branitelja naslova i, kako stvari stoje, novog prvaka Hrvatske. U utakmicu Rijeka ide bez dva ponajbolja igrača Tonija Fruka i Téa Barišića, dok se Dinamu Dominik Livaković vraća na gol.

Utakmica je to koja će imati poseban značaj jer je 18. travnja prva godišnjica pogibije bivšeg nogometaša ova dva kluba, Nikole Pokrvivača, te će mu Dinamo i Rijeka napraviti posvetu na samoj utakmici u sklopu trodnevnog memorijalnog turnira.

Utakmica Dinama i Rijeke počinje u subotu, 18. travnja u 16:00, a možete je pratiti na kanalima MaxSporta. Tekstualni prijenos utakmice bit će na portalu Net.hr.

Osim Dinama i Rijeke, u subotu se igra još jedna bitna utakmica. Razdrmana Istra dočekuje Vukovar. Istrijani bi se pobjedom vratili u borbu za Europu, dok bi Vukovarci s eventualna tri boda produžili nade u ostanak.

Utakmicu Istre 1961 i Vukovara '91 pratite od 18:45 na kanalima MaxSporta.

Što se tiče stranog nogometa, svakako je najzanimljivija utakmica ona Atletico Madrida i Real Sociedada u finalu Kupa kralja. Madriđani se nadaju, nakon ulaska u polufinale Lige prvaka, razveseliti svoje navijače trofejem koji nisu osvojili od 2012./13., dok im momčad iz Baskije želi pokvariti te planove.

Hoće li Atletico uzeti svoj 10. kup ili će Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car donijeti Real Sociedadu njihov četvrti, saznajte u 21:00 na kanalima Arene Sport 2.

Uzbudljivo će biti i u Engleskoj gdje se napeta sezona bliži kraju. Od subotnjih ogleda svakako izdvajamo onaj između Chelseaja i Manchester Uniteda. Utakmica koja bi mogla odlučiti hoće li Chelsea sljedeće godine igrati Ligu prvaka na rasporedu je u 21:00, a vi je možete gledati na kanalima Arene Sport 3.

Osim nogometa, ima i jedna poslastica iz svijeta moto utrka. Trenutno vodeći u poretku Nicolo Bulega želi nastaviti svoju sjajnu sezonu u Superbikeu, a hoće li to uspjeti moći ćemo saznati od 15:30. Trening počinje u 11:15, a također ga možete pratiti na platformi VOYO.

Utakmica koja odlučuje sve

Nedjelju će obilježiti dva derbija iz Engleske. Najprije se od 15:00 igra Merseyside derby između Evertona i Liverpoola, da bi se od 17:30 igrala utakmica koja će vjerojatno odlučiti prvaka – ona između Manchester Cityja i Arsenala.

Utakmica Evertona i Liverpoola bit će dvoboj osme i pete momčadi u ligi. Liverpool u goste gradskom rivalu dolazi nakon ispadanja iz Lige prvaka od strane PSG-a, ali i u formi od četiri pobjede u zadnjih pet susreta. To će Everton htjeti iskoristiti i svom najljućem rivalu nanijeti novi poraz, kojim bi se razlika između njih smanjila na samo dva boda. Hoće li Everton uspjeti ili će Liverpool obraniti prednost od pet bodova nad rivalom, saznajte na Areni Sport 1 u 15:00.

A kruna dana, a za neke i tjedna, bit će utakmica Manchester Cityja i Arsenala – dvoboj legendarnog Pepa Guardiole i njegova bivšeg učenika Mikela Artete. Arteta je nikad bliže da vrati titulu Arsenalu koji "posti" već više od 20 godina, ali Guardiola je stari lisac. Hoće li prevladati iskustvo ili želja za dokazivanjem, hoće li utjecaj imati i Arsenalovo igranje u Ligi prvaka te tko će podlegnuti pritisku, saznajte u 17:30 na kanalima Arene Sport 1.

Osim Engleske, tu je i Njemačka u kojoj će se u sklopu 30. kola Bundeslige odigrati derbi juga. Bayern dočekuje Stuttgart, a ako Bavarci pobijede, naslov prvaka može im izostati jedino u slučaju da u zadnja četiri kola izgube svaku utakmicu s više od pet golova razlike, a da Borussia iz Dortmunda učini suprotno. Utakmicu Bayerna i Stuttgarta pratite od 17:30 na SportKlubu 1.

Dodajemo da se u nedjelju također vozi druga utrka Superbikea koju ćete moći pratiti na platformi VOYO od 15:30. Trening počinje u 11:15, a također ga možete pratiti na platformi VOYO.

U nedjelju nas također očekuje i DONUT Drift 7 koji može ekskluzivno gledati uživo na platformi VOYO. Spektakl automobila i driftanja gledajte od 15:45 uživo na platformi VOYO.

