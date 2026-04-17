Tomečak: 'Dinamo i Rijeka zaslužuju pohvale, a utakmica će biti emotivna'

Dinamo i Rijeka u subotu igraju derbi 30. kola SuperSport HNL-a. Bit će to jedna veoma emotivna utakmica jer je 18. travnja također godišnjica pogibije bivšeg igrača ta dva kluba Nikole Pokrivača.

Jedan od onih koji je također nastupao za oba kluba je i Ivan Tomečak. Desni bek Rudeša javio nam se nakon treninga i pohvalio inicijativu Pokrivačevih prijatelja, koji zajedno s Dinamovom zakladom "Nema predaje" organiziraju trodnevni memorijalni turnir na kojemu će se prikupljati sredstva s kojima će se stipendirati mladi sportaši iz ruralnih područja.

"Stvarno je za svaku pohvalu to što su Dinamo i Rijeka napravili. Način na koji su se ponijeli je veoma dostojanstven i tako se prema svojim bivšim igračima treba ponašati. Dinamo i Rijeka su pokazali da se radi o velikim klubovima i sportašima. Mnogo toga se pokrenulo zbog turnira, dobra je organizacija i mislim da će to biti jedno emotivno slavlje vrhunskog sportaša," rekao je Tomečak o inicijativi.

Inače, Tomečak i Pokrivač bili su suigrači i u Dinamu i u Rijeci. Zajedničkim snagama osvajali su brojne trofeje, uključujući i Hrvatski kup 2014. godine upravo protiv Dinama.