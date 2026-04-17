Kelava o Pokrivaču: 'Ponekad ga poželim nazvati, pa se sjetim...'

U subotu se igra utakmica između dva najbolja hrvatska kluba. Aktualni prvak Rijeka gostuje na Maksimiru kod prvoplasiranog Dinama.

No, utakmica je to u kojoj će nogomet ipak biti u drugom planu jer je 18. travnja također prva godišnjica pogibije bivšeg igrača Dinama, Rijeke, Monaca i hrvatske reprezentacije Nikole Pokrivača. U čast tom nogometašu Pokrivačevi prijatelji i Dinamova zaklada "Nema predaje" organiziraju trodnevni memorijalni turnir koji počinje utakmicom između Futsal Dinama i HMNK Rijeke, a završava utakmicom legendi Dinama i Hrvatske. Tijekom ta tri dana turnira skupljat će se prihodi za stipendiju "Nikola Pokrivač", kojom će se stipendirati mladi sportaši iz ruralnih područja.

A taj trodnevni turnir za SportKlub je najavio i član uprave zaklade "Nema predaje" i bivši vratar Dinama – Ivan Kelava.

"Neće to biti klasični turnir. To je događaj od tri dana, koji počinje utakmicom Futsal Dinamo protiv Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka u 20 sati, u Sutinskim vrelima. Nakon toga, u subotu, velika utakmica, veliki derbi hrvatskog nogometa između Građanskog nogometnog kluba Dinamo i Hrvatskog nogometnog kluba Rijeke, i završava jednim lijepim događajem, na Klinčeku u nedjelju u 16 sati, gdje će igrati legende Dinama i legende hrvatske nogometne reprezentacije", započeo je Kelava pa i otkrio tko dolazi na utakmicu legendi:

"Pa evo, još čekamo potvrdu nekih naših bivših suigrača. Bit će tu Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Josip Tadić. Imat će ljudi priliku i mene vidjeti, možda u ne najboljem izdanju, ali će me vidjeti na terenu. Bit će Ivica Vrdoljak, Filip Lončarić. Evo ... Ivan Rakitić isto potvrdio, Gordon Schildenfeld. Tako da stvarno će se skupiti jedna jako lijepa imena s bogatim igračkim iskustvom koji su ostavili velik trag u hrvatskom i puno njih u svjetskom nogometu", otkrio je Kelava.

Za kraj je bivši vratar Dinama otkrio i kako mu ponekad dođe da nazove Pokrivača prije nego što se sjeti da je njegov bivši suigrač preminuo.

"... Događaju ti trenuci, ali onda se nažalost sjetiš toga što je bilo. Ne možeš doći do nekog koga si htio čuti. Ali nakon tog vraćaju se lijepe uspomene i možda žal za neprogovorenom riječi, što možda taj dan nisi čuo. Ali, to je život i moramo dalje.”

POGLEDAJTE VIDEO: Poginuo legendarni austrijski vratar Alexander Manninger