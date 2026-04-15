Memorijal za Nikolu Pokrivača: Trodnevni turnir i prikupljanje sredstava za stipendiju

Kao što smo već pisali, bliži nam se godišnjica pogibije bivšeg hrvatskog reprezentativca Nikole Pokrivača.

Na prvu obljetnicu smrti veznjaka Dinamova zaklada Nema predaje organizirat će trodnevni memorijalni turnir putem kojega će se skupljati financijska sredstva za novoosnovanu stipendiju koja bi trebala pomagati djeci iz ruralnih područja da se bave sportom.

"Memorijal započinje u petak, utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke u Sutinskim vrelima, a središnji događaj održat će se u subotu na Maksimiru, gdje će igrači Dinama i Rijeke na teren izaći u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču.

Završnica Memorijala održat će se u nedjelju na terenu Klinček u Kušlanovoj ulici, u sklopu GOAT lige, gdje će se u revijalnoj utakmici susresti Legende Dinama i Legende hrvatske nogometne reprezentacije.

Sredstva za Stipendiju 'Nikola Pokrivač' prikupljat će se tijekom sva tri dana Memorijala izravnim donacijama posjetitelja, aukcijom potpisanih dresova i prodajom limitirane serije memorijalnih čaša s likom Nikole Pokrivača", piše Dinamo na svojim društvenim mrežama.

