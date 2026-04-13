Memorijal u čast Pokrivaču: 'Čuli smo se Nikola i ja dan prije pogibije. Trnci me prolaze'

Bliži se godišnjica pogibije neprežaljenog Nikole Pokrivača, poznatog bivšeg nogometaša i hrvatskog reprezentativca. Godinu dana nakon trenutka koji je zaledio Hrvatsku, Dinamova zaklada Nema predaje, zajedno s Nikolinim prijateljima, odlučila je pokrenuti Memorijal Nikola Pokrivač i stipendiju za mlade sportaše kako bi očuvala uspomenu na dobrog našeg Nikolu...

Hrvatsku nogometnu javnost duboko je potresla vijest o Nikolinoj smrti 18. travnja 2025., kada je bivši igrač Dinama i Rijeke stradao u teškoj prometnoj nesreći kod Karlovca u kojoj je sudjelovalo više vozila. Taj događaj izazvao je šok i veliku tugu diljem zemlje...

Nikola je bio pozitivac. Nema slike na kojoj se on nije smijao. Bio je veseljak, društvenjak. Nikola je bio jedna predivna osoba, duša od čovjeka. Filip Ivić o Nikoli Pokrivaču.

'Kako se bliži datum pogibije, sve mi je veći grč u želucu'

U znak sjećanja, Dinamova zaklada “Nema predaje”, zajedno s Nikolinim prijateljima, sada pokreće inicijativu koja će trajno obilježiti njegov doprinos i nasljeđe. Filip Ivić, hrvatski rukometni vratar, bio je jako dobar s Nikolom Pokrivačem. Filip Ivić za portal Net.hr otkriva sve o Memorijalu Nikola Pokrivač koji će se održati ovog tjedna od petka do nedjelje u Zagrebu na tri lokacije.

"Kako se bliži datum Nikoline pogibije, sve mi je veći grč u želucu. Svima je teško, sigurno da je najteže Nikolinom užem krugu obitelji, majci, kćerki, ostatku familije. Tragedija koja se dogodila, sad će još malo biti godinu dana, mene je zatekla u Makedoniji. Bio je Veliki petak, u subotu sam trebao doći u Zagreb. Trebali smo se Nikola i ja vidjeti taj dan. Nažalost, to se nije dogodilo. Čuli smo se dan ranije preko video poziva i poruka. Ja sam imao utakmicu, on je bio negdje u gradu i tako smo Nikola i ja izmijenili par poruka. I drugi dan nažalost ga više nije bilo", govori Filip Ivić teškim glasom. Zastaje na trenutak i uzima dah. Jako mu je teško pričati o Nikoli...

'Za sve je to bio veliki šok'

"Uff... Za sve je to bio veliki šok. Baš šok... Bio sam blizak s Nikolom pa mi to dodatno otežava cijelu situaciju. Stvarno smo se stalno čuli. Neću reći na dnevnoj bazi, ali imali smo Nikola i ja stvarno lijep i kvalitetan odnos. Nikola je bio stvarno jedan pravi prijatelj kojeg sam poznavao petnaestak godina. Ja sam bio njemu podrška, on meni... Imao je Nikola svakakve životne uspone i padove, kao i svi mi skupa. Imao je i borbu s teškom bolesti koje je na kraju uspio pobijediti čak tri puta. Majka Ana mu je bila donor matičnih stanica, tj koštane srži, što mu je spasilo život. I onda nakon svega, dogodi se tragedija. Ne mogu uopće upotrijebiti i pronaći riječ kojom bi ublažio, opisao koliko mi je žao što Nikole više nema. Evo, dok vam ovo pričam, prolaze mi trnci. Nikola je bio stvarno pozitivac. Nema slike na kojoj se on nije smijao. Bio je veseljak, društvenjak. Nikola je bio jedna predivna osoba, duša od čovjeka. Stvarno mi je neizmjerno žao što se sve to moralo dogoditi. Sudbina je očito uzela stvar u svoje ruke."

Foto: Filip Ivić Privatna arhiva

Stipendija 'Nikola Pokrivač'

Godinu dana kasnije, na datum njegove smrti, 18. travnja 2026., Dinamo i Rijeka – dva kluba čiji je dres u svojoj bogatoj karijeri Nikola nosio, susrest će se u derbiju HNL-a, koji se igra na Stadionu Maksimir u subotu u 16 sati.

Tim povodom, Nikolini prijatelji u suradnji s Dinamovom zakladom Nema predaje pokrenuli su Memorijal Nikola Pokrivač, koji će se održati od 17. do 19. travnja u Zagrebu. U sklopu Memorijala bit će pokrenuta i Stipendija "Nikola Pokrivač“, usmjerena na financijsku potporu mladim, talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske.

Memorijal započinje u petak, 17. travnja, susretom Futsal Dinama i Futsal Rijeke u Sutinskim vrelima, u sklopu posljednjeg kola regularnog dijela HMNL-a, čime simbolično počinje trodnevni program posvećen Nikoli. Glavni događaj, spomenut gore, održat će se u subotu na Maksimiru, gdje će nogometaši Dinama i Rijeke istrčati na teren u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču.

Završni dio Memorijala predviđen je za nedjelju, 19. travnja, na igralištu Klinček u Kušlanovoj ulici, u okviru GOAT lige, gdje će u revijalnoj utakmici zaigrati Legende Dinama i Legende hrvatske reprezentacije. Tijekom sva tri dana prikupljat će se sredstva za stipendiju "Nikola Pokrivač“, kroz donacije posjetitelja, a kasnije i putem aukcija potpisanih dresova te prodaje posebne, limitirane serije memorijalnih čaša s njegovim likom.

Dugoročna inicijativa koja stvara novu vrijednost

Memorijal Nikola Pokrivač osmišljen je kao dugoročna inicijativa koja iz uspomene na bivšeg hrvatskog reprezentativca stvara novu vrijednost. Cilj je kroz stipendije pomoći mladim sportašima iz manjih sredina, omogućiti im kontinuirano treniranje te pristup potrebnoj opremi i uvjetima, kako bi o njihovom napretku odlučivali talent i trud, a ne okolnosti u kojima odrastaju.

'Na ideju smo došli kad smo vidjeli šahovski turnir u čast Sanjina Španovića'

"Uz par Nikolinih dobrih prijatelja, Antonija Dedića, Josipa Tadića, Nikolinog bivšeg suigrača u Dinamu, Ane Miščević i mene, došli smo na ideju da napravimo nešto njemu u čast. Da napravimo lijepo humano djelo Nikoli u čast, u spomen. Pomogao nam je i Milan Stjelja. Nikola je to i zaslužio. Tako smo kroz priču došli do ovog što sad radimo, a na ideju smo došli kad smo vidjeli 1. po redu memorijalnog i dobrotovornog turnira u šahu Sanjin Španović. Sanjin, novinar, publicist, komunikacijski savjetnik i navijač Dinama, je isto bio moj prijatelj kojeg sam poznavao, koji me i počeo voditi na Dinamove utakmice, koji je i pratio RK Zagreb dok sam ja tamo igrao. Sanjin Španović je bio veliki borac. I on je poput Nikole vodio veliku borbu za zdravlje. Na kraju nas je i on napustio. Sanjin je volio igrati šah i vidio sam kako je nedavno, tamo negdje sredinom ožujka, njemu u čast organiziran šahovski turnir. Tako smo došli na ideju da se javimo Zakladi Nema predaje, da nam pomogne. Jer, mi nemamo iskustva u tome. Samo smo htjeli napraviti to na najbolji mogući način, a Dinamova zaklada Nema predaje izašla nam je u susret. Neizmjerno im hvala na tome i sve to u kratkom vremenskom periodu. Mi smo mislili samo na Klinčeku napraviti humanitarnu utakmicu, međutim kako se Zaklada pojavila, pomogla nam, uzela stvar u svoje ruke i priča je dobila veće razmjere. Jer, pod Zakladu spada i GNK Dinamo i Futsal Dinamo. Jako su nam puno pomogli."

'Utakmica legendi Dinama i Hrvatske

Filip Ivić nadalje govori:

"Veliko hvala Dinamovoj zakladi 'Nema predaje' koja nam je izašla u susret i pomogla oko puno stvari. Na početku utakmice Dinama i Rijeke u subotu na Maksimiru prisustvovat će i Nikolina majka Ana i kćer Nika. Igralište Klinček u Kušlanovoj ulici je mjesto gdje je Nikola volio podružit se, mjesto gdje se igra dobar hakl u Zagrebu. Volio je Nikola jako Klinček i odlučili smo se da to tamo napravimo. Ovim putem bi pozvao sve ljude dobre volje, velikog srca, da se odazovu, da dođu na utakmicu legendi Dinama i reprezentacije. Uskoro će biti i objavljena imena tko će sve sudjelovati. Od Nikolinih bivših suigrača, prijatelja, poznanika. Napravilo smo jednu lijepu priču i da pomognemo drugima, sportašima, zajedno sa Dinamovom zakladom Nema predaje, pomoću kojeg ćemo napraviti stipendiju Nikola Pokrivač. Novac će svake godine biti doniran, ovisno kome će biti najpotrebije. Svakog dana će biti po dva dresa na aukciji. Petak, subota i nedjelja. Dresovi će biti od Luke Modrića, Ivana Perišića, Nikole Klasnića, Joška Gvardiola i Dominika Livakovića. Isto tako, na dan same utakmice će biti limitirani broj čaša i majica koji su posvećeni Nikoli Pokrivaču. Donacijom svega toga se novac daje u stipendiju Nikola Pokrivač. Zaklada će kasnije taj skupljeni, donirani novac, donirati dalje,a to će se sve informirati prema javnosti. Dođite svi da se prisjetimo Nikole i pomognemo onima kojima je pomoć potrebna", zaključio je Filip Ivić.

