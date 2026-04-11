Igrat će se memorijalni turnir u čast prerano preminulom Pokrivaču i pokreće se stipendija za mlade sportaše

Dinamo i Rijeka 18. će travnja igrati na Maksimiru utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a. No, 18. travnja je, nažalost, već upisan u povijesne knjige ova dva kluba jer je to dan kada je poginuo Nikola Pokrivač.

Veliki borac kako na terenu, tako i izvan njega, dvaput je pobijedio tešku bolest, a poginuo je u automobilskoj nesreći u noći na Veliki petak, 18. travnja prošle godine, kada se vraćao kući s treninga. Sada, godinu dana kasnije, održat će se trodnevni memorijalni turnir u čast bivšeg nogometaša Dinama, Rijeke, Monaca i hrvatske nogometne reprezentacije.

Organizatori memorijalnog turnira su Pokrivačevi prijatelji i Dinamova zaklada Nema predaje. Turnir će se održati od 17. do 19. travnja u Zagrebu, a u sklopu njega bit će pokrenuta i Stipendija 'Nikola Pokrivač', usmjerena na financijsku potporu mladim, talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske.

Memorijal započinje u petak, 17. travnja, utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke u Sutinskim vrelima, u sklopu posljednjeg kola redovnog dijela HMNL, čime simbolično počinje trodnevni program posvećen Nikoli. Nakon toga slijedi središnji događaj, odnosno utakmica Dinama i Rijeke, gdje će igrači na teren izaći u majicama posvećenima, a na terenu Klinček u Kušlanovoj ulici u sklopu GOAT lige na samom kraju turnira odigrat će se utakmica u čast Pokrivaču između legendi Dinama i legendi hrvatske nogometne reprezentacije.

Sredstva za Stipendiju 'Nikola Pokrivač' prikupljat će se tijekom sva tri dana Memorijala, putem izravnih donacija posjetitelja, ali i kasnije, putem aukcija potpisanih dresova te prodaje limitirane serije memorijalnih čaša s likom Nikole Pokrivača, stoji na stranicama zaklade.

