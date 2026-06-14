Manekenka jedinstvene ljepote sa zaručnikom uživa na Jadranu, pratiteljima otkrila djelić odmora

Kanadska manekenka Winnie Harlow (31) i njezin zaručnik, NBA zvijezda Kyle Kuzma (30), posljednjih nekoliko dana uživaju u ljepotama hrvatske obale, a kao svoju bazu odabrali su Dubrovnik. Iako je povod dolaska bio poslovan, budući da je košarkaš došao podržati svoju momčad na utrci električnih glisera, par je pronašao dovoljno vremena za istraživanje grada i odmor, ne skrivajući oduševljenje jadranskim plavetnilom i bogatom poviješću. Njihov posjet ponovno je stavio biser Jadrana u središte svjetske medijske pozornosti.

Poslovno i privatno pod dubrovačkim suncem

Glavni razlog dolaska Kylea Kuzme, igrača Milwaukee Bucksa, u Dubrovnik bilo je svjetsko prvenstvo električnih glisera E1 Series. Kao suvlasnik momčadi Sierra Racing Club, s velikim je žarom pratio utrke, a najveća podrška na tribinama bila mu je upravo zaručnica Winnie. Manekenka, koja je globalnu slavu stekla ne samo svojom jedinstvenom ljepotom već i kao glasna aktivistica za podizanje svijesti o vitiligu, podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu tek nekoliko kadrova s luksuzne jahte, otkrivajući da uživa u bajkovitim prizorima hrvatske obale.

Između sportskih obveza, par je odlučio dublje uroniti u čari grada. Otišli su na popularnu vođenu turu posvećenu seriji "Igra prijestolja", koja je Dubrovnik proslavila diljem svijeta. Osim povijesne jezgre, par je s prijateljima posjetio i otočić Supetar pokraj Cavtata, gdje su, kako navode lokalni mediji, uživali u gastronomskim specijalitetima tamošnjeg restorana.

Ljubav rođena iz poruke na Instagramu

Winnie i Kyle u vezi su od 2020. godine, a njihova priča započela je na neobičan način, posredstvom društvenih mreža. Kuzma je manekenki prvi put poslao poruku godinu dana ranije, no ona je nikada nije vidjela. "Ne znam što nije u redu s Instagramom, ali to mi se nikad prije nije dogodilo", otkrila je Winnie u jednom televizijskom gostovanju. Uporni košarkaš pokušao je ponovno na vrhuncu pandemijske karantene. "Godinu dana kasnije ponovno mi je poslao poruku i objavio moju sliku. Tada sam mu se javila, a ostalo je povijest", ispričala je.

Foto: PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Njihova veza kulminirala je zarukama u veljači 2025. godine, a detalje romantične prosidbe otkrili su za časopis Vogue. Kuzma je sve isplanirao šest mjeseci unaprijed, inspiriran njihovim prvim zajedničkim putovanjem na otočje Turks i Caicos 2022. godine, kada mu je Winnie rekla da proživljava najbolji dan u životu. Znajući koliko joj to mjesto znači, unajmio je privatni zrakoplov, ukrasio ga ružama i balonima, a sve pod izlikom romantičnog bijega za Valentinovo.