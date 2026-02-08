O njoj uvijek pričaju svi! Winnie Harlow zasjala na crvenom tepihu u neodoljivom izdanju koje oduzima dah

Winnie Harlow (31), kanadska manekenka i aktivistica, već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije. Poznata po svom jedinstvenom izgledu i vitiligu, Winnie je svojim radom i stilom pomogla razbiti standarde ljepote te inspirirala milijune ljudi diljem svijeta. U ovoj galeriji donosimo najbolje modne trenutke, glamurozne izdanja i privatne trenutke koje je podijelila sa svojim pratiteljima.