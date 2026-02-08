Prepoznajete li ovog hrvatskog sportaša? Ima jako poznatog oca

U Zagrebu trenutačno traje međunarodno hrvačko natjecanje Grand Prix Zagreb Open Ranking Series. Nastupaju brojne zvijezde svjetskog hrvanja, a među hrvatskim predstavnicima je i Marko Milanović – sin predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Mlađi Milanović nastupa u grčko-rimskom stilu u kategoriji do 130 kilograma. U kvalifikacijskom meču bori se protiv Jogindera Ratheeja iz Indije. Član je zagrebačkog HK Metalca, kluba poznatog kao "tvornica prvaka“, a trenira pod vodstvom dvostrukog olimpijca Bože Starčevića.

Ranije je trenirao i džudo, a u hrvanje je krenuo upravo zbog Starčevića. Otkrio je kako ga otac podržava dok god daje sve od sebe u sportu, a nedavno je završio i na operacijskom stolu. Operacija nije imala veze s ozljedom, već s problemom s kukom koji je Marko otprije imao.

Milanovićev najveći uspjeh je brončana medalja na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina u teškoj kategoriji do 130 kilograma, osvojena u Novom Sadu 2024. godine. Redovito je osvajao medalje na domaćim i međunarodnim turnirima u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji.