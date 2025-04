Jessica Alba navršila je 44. godine: Evo koliko se promijenila i kako izgleda bez šminke

Nakon uspjeha na televiziji, Jessica Alba nastavila je graditi zavidnu filmsku karijeru. Glumila je u hitovima poput "Honey", "Sin City", "Fantastic Four", "Into the Blue", "Good Luck Chuck" i mnogim drugima. Prepoznatljiva po svojoj prirodnoj ljepoti, ali i karizmi na ekranu, ubrzo je postala jedna od najtraženijih glumica svoje generacije.