IZDOMINIRALE ŠPICU /

Duge noge, visoke pete i kratke suknje mamile pažnju: Ali, ove tri ljepotice su 'ukrale' show

Duge noge, visoke pete i kratke suknje mamile pažnju: Ali, ove tri ljepotice su 'ukrale' show
Foto: Dosadni Fotograf/ Pavao Bobinac
Vikend u Zagrebu donio je osjetno toplije vrijeme, s temperaturama višim od osam stupnjeva, što je mnoge građane potaknulo na izlazak u centar grada.

Kao i obično, špica se ponovno sepokazala kao omiljeno mjesto za šetnju i kavu. Dolazak toplijih dana bio je vidljiv i u odabiru odjeće jer su se brojni prolaznici napokon riješili tamnih zimskih tonova. Crnu su zamijenile svjetlije boje, uz razigranije kombinacije. Ipak, dio građanki još se nije odrekao zimskih komada pa su se na špici i dalje mogle vidjeti bunde i topliji kaputi. Posebno su se istaknule tri žene u minicama, krznenim bundama i sunčanim naočalama, koje su uživale u danu dobro raspoložene.

Pogledajte u galeriji tko se sve prošetao centrom Zagreba.

8.2.2026.
8:42
Hot.hr
Dosadni Fotograf/ Pavao Bobinac
Zagrebačka špicaZagrebšpica
