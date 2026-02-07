Zavodnik u sapunicima, heroj u uniformi... Sjećate se glumca za kojim su svi ludjeli?

Eddie Cibrian (52) ostat će zapamćen kao glumac koji je obilježio prijelaz s jednog milenija na drugi, ostavivši neizbrisiv trag u svijetu televizijskih serija. Od zavodnika iz sapunica do heroja u uniformi, dokazao je svoju svestranost i trajno se upisao u srca publike koja ga i danas pamti po ulogama koje su definirale jednu generaciju.

Pogledajte u galeriji kako se mijenjao Cibrian s godinama.