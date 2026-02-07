FREEMAIL
OSTARIO KAO DOBRO VINO /

Zavodnik u sapunicima, heroj u uniformi... Sjećate se glumca za kojim su svi ludjeli?
Foto: Profimedia
Neki glumci u određenom razdoblju dosegnu veliku televizijsku popularnost, a potom, iako nastave raditi, više nisu u stalnom fokusu javnosti. Među njima je i Eddie Cibrian, američki glumac kubanskog podrijetla koji je krajem devedesetih i početkom 2000-ih bio jedno od prepoznatljivijih televizijskih lica. Njegova karijera započela je u sapunicama, nastavila se u dramskim ulogama, a uz profesionalni uspjeh obilježena je i medijski eksponiranim privatnim skandalom.
Eddie Cibrian (52) ostat će zapamćen kao glumac koji je obilježio prijelaz s jednog milenija na drugi, ostavivši neizbrisiv trag u svijetu televizijskih serija. Od zavodnika iz sapunica do heroja u uniformi, dokazao je svoju svestranost i trajno se upisao u srca publike koja ga i danas pamti po ulogama koje su definirale jednu generaciju.

Pogledajte u galeriji kako se mijenjao Cibrian s godinama.

7.2.2026.
20:55
Antonela Ištvan
Profimedia
Eddie CibrianLeann RimesGlumac
