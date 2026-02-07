Bože, kakva ludnica u Stožicama: Legendarni majstori iz lože gledali hrvatski urnebes na tribinama

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

Francuska je vrlo brzo stekla prednost na startu dvoboja, u četvrtoj minuti Menendez je pucao i pronašao put do hrvatske mreže. Nakon toga su izabranici Marinka Mavrovića zagospodarili parketom dvorane u Ljubljani te su nizali šanse za izjednačenje.

Uspjela je Hrvatska izjednačiti u 13. minuti, strijelac je bio Antonio Sekulić, a na odmor se otišlo uz prednost Hrvatske 2-1 nakon što su Francuzi izgubili loptu, a Josip Jurlina pogodio za 2-1. Odmah na startu drugog dijela Hrvatska je dodatno povećala prednost. Uz malu pomoć francuskog vratara Franco Jelovčić je bio strijelac za 3-1.

Brzopotezno, u prvom idućem napadu, Francuska je smanjila preko Guirija, a u nadolazećem razdoblju dvoboja Francuzi su opasno prijetili i tražili novo izjednačenje. No, u 30. minuti Jakov Hrstić je bio spretan i zabio je za 4-2, novu hrvatsku prednost od dva pogotka.

Nisu Francuzi bili slomljeni, pogotovo ne Guirio koji je u 32. minuti bio strijelac za 3-4 i iako je Hrvatska opet opasno živjela uspjela je još jednom pobjeći na +2. Četiri minute prije kraja Luka Perić je bio strijelac za 5-3. Drama time nije završila jer je Guirio, nakon što su Francuzi izvadili iz igre golmana, pogodio za 4-5 u 38. minuti.

Do kraja je Francuska stezala obruč i prijetila golom za 5-5 u čemu je uspjela sedam sekundi prije kraja kada je Mouhoudine zabio za izjednačenje i odlazak u raspucavanje za broncu. I kod udaraca sa šest metara je bilo dramatično, ali su na kraju Hrvati bili precizniji i smireniji za konačno slavlje.

Na tribinama smo vidjeli i nekoliko velikih legendi. Bili su tu Luis Figo, Stipe Pletikosa, Aleksandr Čeferin...

Europsko prvenstvo u futsalu, za treće mjesto:

Hrvatska - Francuska 5-5, raspucavanje 11-10 (Sekulić 13, Jurlina 19, Jelovčić 21, Hrstić 30, Perić 36/Menendez 4, Guirio 22, 32, 38, Mouhoudine 40)