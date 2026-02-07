Zvijezde ZOI-ja skinule dresove, a najljepša sportašica na svijetu i više od toga

Na Zimskim olimpijskim igrama Milano - Cortina 2026. većina sportaša i sportašica nosit će dresove, no mnogi od njih mogli bi se kretati po crvenom tepihu ili odmah zakoračiti na modnu pistu. Izdvojili smo Alyssu Liu, američku klizačicu na ledu, Chloe Kim, američku snowboardašicu, kinesko-američku skijašicu Ailing Eileen Gu koja je posebno u fokusu, te atraktivnog Iliju Malinina, američkog klizača na ledu koji očarava tehnikom i osmijehom.

Poznata američka skijašica u spustu, Lindsey Vonn, poznata je ne samo po svojim uspjesima na stazi, već i kao vrlo fotogenična, kao i nizozemska brza klizačica Jutta Leerdam, inače zaručnica Jakea Paula, slavna brzoklizačica, favorit za zlatnu medalju.

Američka klizačica Amber Glenn odlično izgleda na fotografijama, kao i njezina kolegica u reprezentaciji Erin Jackson. Naravno, nismo zaboravili ni američku alpsku skijašicu, sjajnu Mikaelu Shiffrin, kao ni dvojicu karizmatičnih muškaraca, norveškog skijaša u nordijskim disciplinama Johannes Høsflot Klæba i američkog bobsledista Taylora Lawrencea.

POGLEDAJTE VIDEO: Svaka sekunda donosi povijesnu priliku: Olimpijski duh zahvatio i hrvatske sportaše