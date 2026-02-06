Pogledajte paradu sportaša na ZOI otvorenju: Izrael i SAD žestoko izviždani

Svečanostima na četiri lokacije, u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, u petak su službeno otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026. na kojima će nastupiti 2.891 sportaša iz 92 zemlje svijeta, među kojima i 14 hrvatskih sportaša, a 20 natjecatelja je dobilo mogućnost nastupa u statusu nezavisnih individualaca.

Hrvatski stjegonoše na svečanosti otvaranja bili su brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović. Aščić je hrvatsku trobojnicu nosila u Milanu na stadionu Giuseppe Meazza, a Legović u Cortini d'Ampezzo.

"Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo", izjavio je Legović, jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije.

Glavna posebnost ove ceremonije bila je to što se održala na čak četiri lokacije. Glavna pozornica bio je stadion San Siro u Milanu, dok su se dijelovi svečanosti istodobno održavali na još tri mjesta, u sudomaćinu Cortini d'Ampezzo, Livignu u Valtellini te Predazzu u pokrajini Trento. Bila je to prva je svečanosti otvorenja u povijesti Olimpijskih igara koja se odvijala na više lokacija.

Prvi put su upaljena i dva olimpijska plamena, jedan u Milanu, kod Arco della Pace, kultne znamenitosti grada, a drugi na trgu Piazza Dibona, srcu Cortine d'Ampezzo. U Milanu su kotao na Slavoluku mira (Arco della Pace) upalile talijanske skijaške legende Alberto Tomba i Deborah Compagnoni, dok je u Cortini na trgu Angelo Dibona ta čast pripala skijašici Sofiji Goggiji.

Sama svečanosti nosila je ime "Harmonija" jer prema riječima organizatora predstavlja harmoniju planina i grada, prošlosti i budućnosti, sporta i umjetnosti, te na kraju talijanskog identiteta i globalnog zajedništva. Cilj je bio jasan, prenijeti olimpijski duh izvan stadiona, uključiti javnost, sportaše i zajednice u ovu veliku proslavu.

"Ceremonija otvaranja je odavanje počasti Italiji, njezinoj kulturi i kreativnosti, njezinoj ljepoti i mašti. Ali to je također, i prije svega, univerzalna poruka mira i dijaloga, poziv svima da zamisle budućnost u kojoj razlike ne dijele, već grade nešto veće od zbroja njihovih dijelova, zato smo je nazvali "Harmonija" ili "Armonija“, kako bismo rekli u Italiji," istaknuo je kreativni direktor Marco Balich.

"Harmonija nije samo ceremonija, to je novi način zamišljanja. Po prvi put u olimpijskoj povijesti, dva grada, Milano i Cortina postaju jedna pozornica, pričajući priču o različitim mjestima čija srca kucaju kao jedno. Harmonija je sposobnost spajanja različitih elemenata

i njihovog ujedinjenja: Milana i Cortine, grada i planine, čovječanstva i prirode. Harmonija nije kompromis između suprotstavljenih sila, već dijalog između njih nužan temelj za zamišljanje bolje budućnosti," dodao je.

Više od tri sata San Siro je bio pretvoren u gigantsku pozornicu koja se virtualno protezala do Arco della Pace u Milanu, Cortine d'Ampezzo, Livigna i Predazza. Program se sastojao od devet točaka, od "Dobro došli u Italiju", do "Harmonije", "Fantazije", "Ode Italiji", "Milano i Cortina - Grad i planina", "Putovanje kroz vrijeme", "Talijanske geste"...

Jedan od vhunaca svečanosti bila je parada sportaša. Za razliku od prethodnih ceremonija otvaranja, gdje su delegacije i nositelji zastave ulazili na jedno mjesto, ovoga puta sportaši su sudjelovali na paradi na četiri mjesta, najbližim njihovim sportskim objektima kako bi se minimalizirala logistička putovanja. Prvi su već tradicionalno ušli Grci. Hrvatska je bila 23. po redu, a posljednji, 92. su ušli Talijani.

S posebnom pažnjom čekalo se i tko će upaliti olimpijski plamen. No, prije završnog čina, baklja je prošla i San Sirom, a za to vrijeme slavni talijanski tenor Andrea Bocelli je izveo Nessun Dormu, ariju iz završnog čina opere Turandot, Giacoma Puccinia.

Olimpijski kotlovi odaju počast suncu kao primarnom izvoru života, energije i obnove. Stoljećima univerzalnom simbolu kontinuiteta i ponovnog rođenja. Dizajn se crpio iz inspiracije genija Leonarda da Vincija i njegovih poznatih Čvorova, geometrijskih ispreplitanja koja simboliziraju sklad između prirode i ljudske domišljatosti.

U trenutku kada je plamen oživio u dva kotla, San Siro također je odražavao njegov sjaj, geometrija koreografije se transformira, reagirajući na energiju "blizanca sunca".

U protokoloranom dijelu svečanosti održano je i nekoliko prigodnih govora. Prvi se prisutnima obratio predsjednik Organizacijskog odbora Zimskih olimpijskih i Paraolimpijskih igara Milano Cortina 2026. Giovanni Malago.

"Večeras Italija otvara svoje ruke svijetu. Od elegancije i stila Milana do alpskog čuda Cortine d'Ampezzo, dobrodošli ste u zemlju povijesti i inovacija, kreativnosti, kulture i strasti," istaknuo je Malago.

"Ove Igre nastavljaju slavnu tradiciju i pratit će ih milijarde ljudi. Spremni smo ponovno stvarati povijest, inspirirani vrijednostima koje nas sve ujedinjuju. Bio je to put s mnogo izazova, ali nismo odustali, spremni smo za povijest," dodao je.

Predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Kirsty Coventry je poručila olimpijcima kako je ovo njihov trenutak.

"Ovo je vaš trenutak, znam kako je to, miješavina uzbuđenja i nervoze. Cijeli život napornih treninga se svodi na ovo. Budite ponosni koliko ste daleko stigli. Tijekom sljedeća dva tjedna, pružit ćete nam nešto uistinu posebno. Pokazati što znači biti čovjek. Sanjati. Pobjeđivati. Poštovati jedni druge. Brinuti se jedni za druge. Pokazat ćete nam da snaga nije samo u pobjedi već u hrabrosti, empatiji i srcu. Ne samo da ćete stvoriti nevjerojatne uspomene. Ostvarit ćete svoje olimpijske snove i pokazat ćete svijetu kako živjeti," kazala je predsjednica MOO-a nakon čega je talijanski predsjednik Sergio Mattarella i službeno otvorio ZOI.

Uslijedio je segment "Golub mira", tijekom kojeg je ambasadorica UN-a Charlize Theron prenijela poruku nade inspiriranu Nelsonom Mandelom nakon čega su u Milanu i Cortini podignute olimpijske zastave i izvedena olimpijska himna.

Na San Siru himnu su izveli pijanist Lang Lang, mezzosopranistica Cecilia Bartoli, te dječji zbor milanske Scale. Olimpijska zakletva, jedan od najsvečanijih trenutaka protokola, održala se u Cortini. Dva sportaša, dva suca i dva trenera, položili su zakletvu u ime cijele sportske zajednice, obećavajući da će se natjecati u skladu s pravilima, pravednošću i vrijednostima olimpijskog duha.

Olimpijske zakletve pročitali su Stefania Constantini, olimpijska prvakinja u curlingu i Dominik Fischnaller, osvajač olimpijske medalje u sanjkanju, treneri Elizabetta Biavaschi (alpsko skijanje) i Maurizio Marchetto (umjetničko klizanje) te suci Raffaella Locatelli (umjetničko klizanje) i Gabriele Toldo (alpsko skijanje) obavljaju te uloge.

Sve je završilo "Grande Finaleom", kada se plamen pretvorio u Harmoniju, univerzalni jezik koji ujedinjuje gradove i planine, narode i generacije. To je poziv na nadu, mir i dijalog, obećanje koje će nastaviti sjati i nakon ovih Zimskih olimpijskih igara, poručili su organizatori.

Tijekom programa nastupili su Mariah Carey izvevši pjesmu "Nel Blu, dipinto di Blu, poznatu i kao Volare, a potom i svoju uspješnicu Nothing is Impossible. Gledatelje je zabavljao i DJ Mace, a talijansku himnu izvela je Laura Pausini.

"San mi se ostvario, hvala svima koji su ovo omogućili, ništa nije nemoguće," poručila je Mariah Carey.

Spomenimo i kako su velike zvižduke dobile delegacije Izraela i SAD-a.