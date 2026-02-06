Stravične snimke iz zraka prikazuju kako izgleda rijeka u BiH: I poznati Nobelovac opisivao ju je u romanima

Snimke iz zraka otkrivaju tone smeća koje pluta niz Drinu u Višegradu, u Bosni i Hercegovini. Smeće i krhotine ušli su u vodu tijekom odmrzavanja i obilnih kiša iz okolnih sela i susjednih zemalja Srbije i Crne Gore. Radnici pokušavaju očistiti rijeku uz pomoć dizalice i traktora.

Problem otpada koji pluta niz Drinu u Višegradu ponavlja se iz godine u godinu. Umjesto da Drina bude simbol prirodne ljepote i turističkog potencijala, sve više poprima oblik najvećeg otvorenog odlagališta otpada u regiji. Ogromne količine otpada ne dolaze u Drinsko jezero samo iz okolnih gradova, već se slijevaju i niz rijeku Lim iz Srbije, dok Drinom stiže i iz Crne Gore.

Dok institucije šute ili reagiraju tek kada slike otpada preplave javnost, Drina se postupno pretvara u simbol sistemskog neuspjeha, rijeku koja umjesto života nosi smeće, a umjesto rješenja, hrpu neodgovorenih pitanja. Nobelovac Ivo Andrić koji je jedan dio svog djetinjstva proveo u Višegradu često je koristio rijeku Drinu kao pozadinu svojih romana.