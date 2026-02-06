Žena ih je sve nadmudrila: Majka igrača zarađuje više nego sedam zvijezda Real Madrida

Kylian Mbappe, jedan od najplaćenijih nogometaša današnjice, u Real Madridu zarađuje oko 31 milijun eura bruto po sezoni, a značajan dio tog iznosa završava i na računu njegove agentice Fayze Lamari, koja mu je ujedno i - majka.

Prema pisanju portugalskog lista A Bola, Lamari na temelju ugovora sa sinom godišnje uzima iznos veći od plaća koje u Realu imaju Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Andrij Lunin, Fran García, Arda Güler i Brahim Díaz.

Mama Mbappe zarađuje 4.5 milijuna eura neto, a njezina uloga obuhvaća organizaciju Mbappeovog privatnog, poslovnog i financijskog života, a odigrala je i ključnu ulogu u pravnom sporu s Paris Saint-Germainom zbog nepodmirenih plaćanja. Ipak, put do takvog dogovora nije bio jednostavan, kako je u jednom intervjuu. Sa sinom je vodila žestoku raspravu oko novca.

U početku je tražila polovicu njegovih prihoda, na što je mali Kylian oštro reagirao: "Neću ti dati polovicu! Što ti pada na pamet? Ja sam taj koji zabija golove, kako možeš tražiti 50 posto?" Na kraju su postigli kompromis. "Spustila sam na 30 posto i rekla mu da ispod toga ne idem i da više neću raditi za njega. Tako je pristao na 30 posto", objasnila je Lamari.

Tržišna vrijednost Kyliana Mbappéa prema Transfermarktu procijenjena je na 180 milijuna eura. S 27 godina već je osvojio više od 20 velikih naslova, uključujući Svjetsko prvenstvo s Francuskom, Ligu nacija te brojna nacionalna prvenstva s Monacom i Paris Saint-Germainom.