Ovo je deset najzgodnijih slavnih muškaraca na svijetu: Lista bi vas mogla iznenaditi

Ljepota je, kažu, u oku promatrača, no što kada bi se estetska privlačnost mogla izmjeriti s matematičkom preciznošću? Upravo je to učinio dr. Julian De Silva, ugledni londonski plastični kirurg, koji je uz pomoć napredne tehnologije i drevne formule, tzv. Golden Ratio Score, sastavio listu najzgodnijih slavnih muškaraca današnjice. Koristeći zlatni rez, mjerilo savršenstva koje su obožavali stari Grci i renesansni majstori, dr. De Silva je analizirao lica zvijezda kako bi otkrio čije se crte najviše približavaju idealu ljepote. Rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Prije nego što zaronimo u listu, važno je razumjeti alat kojim se dr. De Silva služio. Zlatni rez, poznat i kao božanski omjer ili Phi (φ), matematička je konstanta čija je vrijednost približno 1,618. Stoljećima se vjeruje da ovaj omjer predstavlja ključ prirodne harmonije i estetske ravnoteže. Primijenili su ga stari Grci pri gradnji Partenona, a Leonardo da Vinci ga je koristio kako bi definirao savršene proporcije ljudskog tijela u svom slavnom crtežu "Vitruvijev čovjek".

U moderno doba, dr. De Silva primjenjuje istu formulu pomoću naprednog računalnog mapiranja. Njegova tehnologija analizira 12 ključnih točaka na licu, uključujući položaj očiju, širinu nosa, oblik usana, bradu i cjelokupnu simetriju. Što su omjeri između tih točaka bliži broju 1,618, to se lice smatra privlačnijim. Konačni postotak otkriva koliko se nečije lice podudara s tim znanstvenim idealom ljepote. Nakon detaljne analize, dr. De Silva je sastavio listu desetorice muškaraca čija lica pokazuju najveću simetriju i sklad, a o kome se točno radi, saznajte u galeriji.