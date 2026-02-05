Glazbena zvijezda koja ne priznaje pravila: Pogledajte njezina najupečatljivija izdanja

Doja Cat već godinama nosi titulu jedne od najoriginalnijih i najnepredvidljivijih zvijezda današnje pop scene.

Američka pjevačica i reperica poznata je po hitovima koji osvajaju svjetske ljestvice, ali i po modnim izdanjima koja redovito pomiču granice dobrog ukusa i očekivanog.

Od crvenih tepiha do uličnih kombinacija, Doja Cat bez straha eksperimentira s krojevima, materijalima i porukama, pretvarajući svaki izlazak u modni performans.