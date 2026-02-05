Tko je Smiljana iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna liječnica iz Beograda koja zna što želi

Smiljana (31), doktorica iz Beograda i kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog, spoj je ambicije, estetike i energije. Specijalizira internu medicinu, a planira se usmjeriti prema plastičnoj i estetskoj kirurgiji. Uz uspješnu karijeru, strastvena je plesačica i velika ljubiteljica glazbe, a san joj je nastupiti na Eurosongu. Redovito trenira, njeguje zdrav život i poznata je po smirenosti i toplom pristupu ljudima. U ljubavi traži izazov, emocionalnu inteligenciju i stil, a obitelj joj je uvijek na prvom mjestu.

