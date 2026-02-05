FREEMAIL
STRASTVENA CRNKA /

Tko je Smiljana iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna liječnica iz Beograda koja zna što želi

Tko je Smiljana iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna liječnica iz Beograda koja zna što želi
Foto: Instagram
Smiljana (31), doktorica iz Beograda na specijalizaciji iz interne medicine, u novu sezonu popularnog showa 'Gospodin Savršeni' donosi ne samo stručnost i ambiciju, već i svestranost koja je čini posebnom.
Smiljana (31), doktorica iz Beograda i kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog, spoj je ambicije, estetike i energije. Specijalizira internu medicinu, a planira se usmjeriti prema plastičnoj i estetskoj kirurgiji. Uz uspješnu karijeru, strastvena je plesačica i velika ljubiteljica glazbe, a san joj je nastupiti na Eurosongu. Redovito trenira, njeguje zdrav život i poznata je po smirenosti i toplom pristupu ljudima. U ljubavi traži izazov, emocionalnu inteligenciju i stil, a obitelj joj je uvijek na prvom mjestu.

 

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

5.2.2026.
11:44
Hot.hr
Instagram/kolaž
Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
Tko je Smiljana iz 'Gospodina Savršenog'? Atraktivna liječnica iz Beograda koja zna što želi