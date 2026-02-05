Testirali su luksuzne SUV-ove i ostali zatečeni: 'Briljantan izbor, ako si ga možete priuštiti'

Ako ste dovoljno uspješni da kupujete luksuzni SUV, vjerojatno ste navikli na finije stvari u životu. Bilo da je riječ o velikoj kući, vrhunskoj hrani ili brojnim putovanjima na udaljene destinacije, nećete htjeti pristati na kompromise kad je u pitanju udobnost – a isto vrijedi i za vaš automobil, piše specijalizirani autoportal WhatCar?.

Tražit ćete SUV koji će vas jednako razmaziti udobnošću, najnovijom tehnologijom, ali i vrhunskim materijalima koji odlično izgledaju i ugodni su na dodir. Bez obzira vozite li sami ili vas netko drugi vozi, željet ćete imati dovoljno prostora za ispružiti se, kao i dovoljno mjesta u prtljažniku za sve što biste mogli poželjeti ponijeti sa sobom.

Nekoć su u ovoj klasi postojale isključivo opcije s motorima s unutarnjim izgaranjem, no plug-in hibridi i električni pogon mogu imati puno financijskog smisla u luksuznom SUV-u, osobito ako možete puniti kod kuće. Ovaj popis najboljih luksuznih SUV-ova uključuje i električne modele i one s klasičnim motorima.

Ovi automobili su vrijedni vaše pažnje

Kako bi pronašli najbolje luksuzne SUV-ove, iskusni tim testnih vozača WhatCara proveo je stotine sati za upravljačem svakog luksuznog SUV-a na tržištu. Vozili su ih tisućama kilometara, kako na javnim cestama tako i u izravnim usporedbama s glavnim konkurentima. Rezultat tog testiranja je u našoj galeriji - ovih 10 luksuznih SUV-ova su vrijedni vaše pažnje.