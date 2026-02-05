Poplavljeni objekti, kuće, riva i ulice: Pogledajte nezapamćene prizore iz Dalmacije

Kaštelanski su vatrogasci zaprimili pedesetak dojava građana u srijedu navečer radi olujnog juga koje je podiglo razinu mora zbog čega su poplavljeni brojni objekti i kuće smještene uz more.

Nevera praćena olujnim jugom na širem je području Kaštela počela oko 20 sati. Zapuhao je jaki jugoistočni vjetar koji je na momente puhao 60 kilometara na sat, a temperatura je iznosila oko 10 stupnjeva.

"Građani nas stalno zovu i prijavljuju poplave objekata na rivi svih sedam Kaštela. Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri. Riječ je o kućama, restoranima i drugim objektima na samoj rivi. U zadnjih sat i pol smo imali pedesetak takvih dojava", rekao je za vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić.

Dodao je da su vatrogasci vodu u objektima koji su udaljeni od rive ispumpavali, no to isto ne mogu napraviti s objektima uz rivu sve dok se more ne povuče. Trenutno se na terenu nalaze dva vozila sa deset vatrogasaca, a građanima preporučaju da na vrata stavljaju vreće s pijeskom ili neke brane kako bi pokušali spriječiti prodiranje mora u kuće i objekte.

U Splitu nije bilo dojava o velikim poplavama osim tradicionalno poplavljenih pojedinačnih gradskih cesta zbog začepljenih šahtova koji nisu mogli u kratkom vremenu podnijeti toliku količinu vode.

Na službenoj automatskoj meteorološkoj postaji DHMZ-a na Marjanu zabilježeni su orkanski udari juga preko 130 km/h. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je preko 70 centimetara iznad uobičajene razine, a plima je bila najizraženija između 18 i 21 sat.

Posebno dramatično bilo je u Kaštelima, gdje se more izlilo na rivu i poplavilo okolne ulice, a stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu. Mnogi su postavljali barikade kako bi spriječili prodor vode u kuće i poslovne prostore, javlja Dalmacija Danas.

Prognoza vremena za četvrtak

Promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu su ponegdje mogući i pljuskovi s grmljavinom te lokalno još i obilnija oborina, uglavnom do sredine dana, prognozira za četvrtak Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ).

U najvišem gorju moguć je i snijeg. Vjetar promjenjiva smjera, na kopnu slab do umjeren većinom jugoistočni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, prolazno bura i sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U većem dijelu zemlje kolnici su mokri ili vlažni i skliski, zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a zbog vjetra u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog vjetra u prekidu su trajektne linije: ﻿Ploče-Trpanj, ﻿Šibenik-Kaprije-Žirje, ﻿Makarska-Sumartin,﻿ Zadar/Gaženica-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj.

U prekidu su i katamaranske linije: ﻿Zadar-Molat-Brgulje-Zapuntel-Ist, ﻿﻿Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Božava-Brbinj﻿, ﻿Zadar-Iž Mali-Veli Iž-Rava Mala-Rava, ﻿Vis-Hvar-Milna-Split, ﻿Šibenik-Žirje-Kaprije, ﻿Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Ubli- Vela Luka- Hvar- Split, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik.

Također u prekidu su brodske linije: Zadar-Mali Iž-Veli Iž-Mala Rava-Rava﻿, ﻿﻿﻿Zadar-Sali-Zaglav-Zadar,﻿ ﻿Vodice-Prvić Šepurine-Zlarin-Šibenik﻿, ﻿Orebić-Korčula.