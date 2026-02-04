FREEMAIL
NEMA NOĆAS SPAVANJA /

Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara

Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas

Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem

4.2.2026.
21:18
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dalmacija Danas
Veliko nevrijeme pogodilo je Split, a snažni olujni udari juga donijeli su obilnu kišu i nemirno more. Zbog jakog vjetra došlo je i do značajnog podizanja razine mora, pa su pojedine obalne zone bile pod morem, piše Dalmacija danas.

Posebno dramatični prizori zabilježeni su na Zenti, gdje su valovi udarali o obalu, a more se prelijevalo preko šetnice.

Olujni udari vjetra stvaraju probleme diljem grada. Vjetar nosi zaštitne ograde, pomiče kontejnere i ruši lagane konstrukcije, a jedan od opasnijih prizora zabilježen je na Sućidru, u Vukovarskoj ulici.

Na fotografiji snimljenoj na toj lokaciji vidi se kako je metalna zaštitna ograda popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa, završivši kod parkiranih vozila uz zid. U trenutku snimanja cesta je bila mokra, a promet se odvijao usporeno.

Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas

Uz olujno jugo, velika je i plima, a u Kaštelima se more izlilo na rivu i okolne ulice. Stanje duž donjokaštelanske rive je alarmantno, poplavljene su rive i okolne ulica.

"Ovakvo stanje je nepodnošljivo. Godinama govorimo o prodiranju mora u naše kuće, zovemo dežurne službe i institucije ali svi, uvijek, ostaju nijemi na naše pozove. Stanje je katastrofalno i pod hitno je potrebna sanacija rive koju obećavaju godinama. Ne razumijem kako nam nadležne službe nisu donijele vreće s pijeskom jer ovo će biti besana noć", priča jedna Novljanka koja je postavila barikade od daski kako bi spriječila prodiranje vode u poslovni prostor i dvor.

https://youtube.com/shorts/zCJL7tTTzig?si=6iABxMUepEjqimnD.

Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas
Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas
Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas
Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dalmacija Danas
Poljud je potopljen, donosi Slobodna Dalmacija, a vjetar je srušio i zaštitnu ogradu na gradilištu novog hotela na Bačvicama. Crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda izdano je za područje krajnjeg juga Dalmacije. Oglašeno je upozorenje za izuzetno opasno vrijeme uz jako i vrlo jako jugo. Najjači udari vjetra očekuju se i do 120 km/h.
Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara
Foto: Dhmz
 

Na Palagruži su registrirali val visine od osam metara, a u viškom kanalu malo niži od četiri metra. 

Crometeo je objavio i slike iz Trogira gdje je također potopljena riva.

Crometeo je objavio i slike iz Trogira gdje je također potopljena riva. 

 Splični prizori snimljeni su i u Splitu. 

Jadrolinija javlja da su brojne linije katamarana i trajekata u prekidu. Tijekom večeri na područje srednjeg Jadrana primiče se duboka ciklina. 

 

NEMA NOĆAS SPAVANJA /
Olujno nevrijeme poharalo jug Dalmacije! Vjetar ruši konstrukcije, plima potapa rive, valovi i osam metara