Lopovi ukrali gumene bombone vrijedne 250.000 eura! Jedna stvar nikome nije jasna

Kontejner s 15 tona voćnih gumenih bombona ukraden je iz kamiona parkiranog uz autocestu u Njemačkoj, objavila je policija u srijedu.

Vozač je u utorak oko 7.45 sati ostavio kamion na benzinskoj crpki uz autocestu kod sjevernog grada Neustadt-Glewea.

Kada se 41-godišnjak oko 8.45 sati vratio, kontejnera više nije bilo, zajedno sa 250.000 eura vrijednim slatkim teretom.

Nitko ne zna kako su podigli kontejner

Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.

Policija je pokrenula istragu.

