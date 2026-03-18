FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESTVARNO /

Lopovi ukrali gumene bombone vrijedne 250.000 eura! Jedna stvar nikome nije jasna

Lopovi ukrali gumene bombone vrijedne 250.000 eura! Jedna stvar nikome nije jasna
×
Foto: David Cabrera Navarro/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana

18.3.2026.
14:18
Hina
David Cabrera Navarro/Alamy/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Kontejner s 15 tona voćnih gumenih bombona ukraden je iz kamiona parkiranog uz autocestu u Njemačkoj, objavila je policija u srijedu.

Vozač je u utorak oko 7.45 sati ostavio kamion na benzinskoj crpki uz autocestu kod sjevernog grada Neustadt-Glewea.

Kada se 41-godišnjak oko 8.45 sati vratio, kontejnera više nije bilo, zajedno sa 250.000 eura vrijednim slatkim teretom.

Nitko ne zna kako su podigli kontejner 

Zasad se ne zna kako su lopovi uspjeli neopaženo podići kontejner s kamiona usred bijela dana.

Policija je pokrenula istragu.

Gumeni BomboniNjemačkaKrađa
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike