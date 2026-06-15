Nastavili rušenje Vjesnika, Bačić otkrio kada će završiti: 'Nadam se da neće biti još havarija'

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u ponedjeljak da su nakon privremenog prekida nastavljeni radovi na rušenju Vjesnikova nebodera, koji bi trebao biti potpuno uklonjen do polovice srpnja.

"Radovi su bili zaustavljeni zbog kvara na dizalici, dok nisu stigli rezervni dijelovi iz Nizozemske. Tijekom vikenda stroj je krenuo u probni rad, a radovi su nastavljeni u subotu popodne te tijekom nedjelje i ponedjeljka", rekao je ministar.

Uklanjanje se trenutno izvodi na dijelu nebodera okrenutom prema Slavonskoj aveniji tako da bi prometnica uskoro trebala ponovno biti u cijelosti otvorena za promet.

"Po našim informacijama, Slavonska bi u utorak ujutro trebala biti ponovno potpuno prohodna jer su uklonjeni svi elementi na visokim etažama koji su prijetili padu na prometnicu", kaže Bačić.

Unatoč zastoju, očekuje da će planirani rokovi biti ispoštovani. Nadam se da se više neće dogoditi nikakva havarija na tom stroju i da će se sve aktivnosti odvijati sukladno planu, dodao je.

Rok za rušenje

Predviđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen.

Što se tiče budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, Bačić je novinarima rekao da je država vlasnik 64 posto kompleksa, a spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", poručio je.

Najavio je i provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje prostora na jednom od najfrekventnijih gradskih raskrižja, na spoju Savske ceste, Slavonske avenije i Zagrebačke avenije.

"Želimo na tom raskrižju napraviti doista lijep i kvalitetan objekt, zbog čega već pripremamo projektni zadatak za arhitektonski natječaj kako bismo pronašli najbolje rješenje u skladu s Generalnim urbanističkim planom Zagreba", rekao je Bačić.

Država planira u novi kompleks preseliti dio ministarstava, agencija i drugih državnih tijela koja sada koriste prostore u zakupu, čime bi se smanjili troškovi najma državne uprave.