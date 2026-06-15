Amerikanci otkrili nepoznate detalje o Gvardiolu: Komandos kakav se rijetko viđa

Joško Gvardiol iznenadio je sve bržim oporavkom od teške ozljede kako bi potpuno spreman dočekao Svjetsko prvenstvo, a za takav pothvat mora postojati jaka volja za radom i disciplinom. Nešto što je ovaj stasiti Dalmatinac pokazao i prošlog ljeta, kada je u sklopu programa Commando Squad 9 tri dana živio kao komandos.

"Joško Gvardiol spava u mrklom mraku i u što jačoj hladnoći, a prelijepio je i malo svjetlo na detektoru dima te kupio madrac koji sam postavlja temperaturu. Nakon što je pospremio svoj stan tako da bude besprijekoran, svjetla se gase u 22 sata, bez obzira na to koliko je zanimljiva TV serija koju gleda ili bilo koja posebna prigoda", piše u uvodu članka New York Timesa (odnosno The Athletica) u kojem je autor prenio razgovor sa Stipom Dubravcem, jednim od Gvardiolovih najbližih suradnika.

"To je nevjerojatno discipliniran pristup, ali onaj koji ponekad remeti buka s gornjeg kata; Abdukodir Khusanov, Gvardiolov suigrač iz Manchester Cityja, živi na katu iznad i bez razmišljanja udara nogometnu loptu u svom stanu kasno navečer."

"Postoji puno pristupa tome da se bude vrhunski nogometaš, a Gvardiolov je svakako poseban. Posljednjih godina pokazao je veliko zanimanje za vojne manevre pa je čak i prošlog ljeta sudjelovao u vježbama na planinskoj padini s hrvatskim marincima. Izlet je organizirao jedan od njegovih savjetnika, Stipo Dubravac. Tijekom njihovog prvog susreta u Manchesteru, Gvardiol je ponudio Dubravcu da isproba Counter-Strike, taktičku videoigru pucačine iz prvog lica, samo da bi mu bilo rečeno da to nije ni nalik pravoj igri."

"Dubravac je, uostalom, bio pripadnik hrvatskih sigurnosnih službi i zna kako te stvari funkcioniraju. Ponudio je da uključi Gvardiola u taktičke vježbe kao dio turističkog iskustva Commando Squad 9, što bi čak i vojnike s punim radnim vremenom dovelo do njihovih granica. Tako se prošlog ljeta Gvardiolu pridružilo 27 bivših pripadnika specijalnih snaga, svaki s iskustvom u dva rata te su bili dio ekipe od četiri osobe koja je morala infiltrirati neprijateljski komunikacijski toranj, postaviti 'bombu' i neutralizirati 'terorističku' organizaciju."

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"Njegov odred izradio je taktičke planove, napustio sigurnu kuću usred noći u automobilu bez upaljenih svjetala, vozeći s naočalama za noćno gledanje, spustio se brzim čamcem niz kanjon visok 200 metara, popeo se na zidove navedenog kanjona, pucao iz replika oružja, postavio tu 'bombu' i odvezao se drugim automobilom do planine. Ekipa vrhunskog medicinskog osoblja slijedila je u blizini, za svaki slučaj, a kasnije su se održavale nadzirane vježbe s pravim oružjem na streljani.

"Za Joška, aktivnosti temeljene na adrenalinu nisu bijeg od nogometa; one su alat za bolji nogomet. Kada je izložen adrenalinu u kontroliranom okruženju, uči kako njegovo tijelo i um reagiraju pod pritiskom, a to mu pomaže da bolje razumije sebe. Važno je da izazov ima strukturu. Komandoski pristup to pruža: izazov, ali s pravilima. Adrenalin, ali s kontrolom. Rizik, ali s pripremom. Mentalno, ovo je vrlo blizu onome što vrhunski nogomet zahtijeva", kaže Dubravac.

Gvardiol je već bio identificiran kao jedan od najboljih mladih braniča na svijetu mnogo prije nego što se pridružio Cityju u kolovozu 2023. Jedan čovjek koji je radio s njim u prethodnom klubu RB Leipzig u Njemačkoj smatrao ga je 'Erlingom Haalandom među braniima', a njegov ugled je nastavio rasti tijekom posljednje tri sezone u Manchesteru.

Prošle sezone se etablirao kao temeljni dio Guardioline momčadi, prije nego što ga je prijelom noge početkom siječnja isključio iz igre do svibnja. Znao je da je ozljeda ozbiljna još dok je bio na terenu i iako je s Etihad stadiona izašao na štakama, drugi izvor blizak njemu kaže da se smiješio, već razmišljajući o svom oporavku. Ovaj izvor razgovarao je s The Athletic pod uvjetom anonimnosti kako bi zaštitio odnose.

Gvardiol je ovog ljeta privukao interes drugih vrhunskih klubova, uključujući Bayern München, i razmatra novu ponudu ugovora od Cityja. Bio je otvoren za promjenu okruženja, ali namjerava ostati u Manchesteru, gdje se dobro smjestio.

"Kod Joška je posebno važno da prije utakmice osjeća unutarnji mir. Mora znati da su ljudi bliski njemu dobro, da je njegov privatni krug stabilan i da mu ne ulaze u glavu nepotrebne distrakcije."

Prošli tjedan, 24-godišnjak je potvrđen kao sportaš Red Bulla, a video najave prikazuje ga kako izvodi bačvaste okrete i ono što je izgledalo kao slobodan pad u lakom zrakoplovu. Najpopularniji komentar na Instagramu glasi: 'Brate, volim te, ali nemoj ovo raditi prije Svjetskog prvenstva. Zbog tebe sam pod stresom.'

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"Poanta nije adrenalin radi adrenalina. Poanta je naučiti se kontrolirati kada tijelo prirodno želi reagirati panikom. Aktivnosti temeljene na adrenalinu pomažu Jošku jer ga vraćaju u stanje potpune prisutnosti. Za braniča je ovo posebno važno. Branič često igra na rubu rizika, a jedna pogrešna procjena može promijeniti utakmicu", kaže Dubravac.

U srijedu će igrati za Hrvatsku u njihovoj prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Engleske na stadionu AT&T Dallas Cowboysa u Arlingtonu u Teksasu. Dubravac kaže da je nekoliko Gvardiolovih međunarodnih kolega - Dominik Livaković, Josip Šutalo, Martin Baturina i Marco Pašalić - također zatražilo njegove usluge nakon što je 2023. održao govor pred reprezentacijom.

Poput Gvardiola, svi oni ujutro namještaju krevete, organiziraju ormare, održavaju uredan životni prostor i na vrijeme liježu na spavanje - sve je to dio pristupa kako bi se održala što veća smirenost. Nakon završetka Svjetskog prvenstva, Šutalo i Baturina izvodit će iste vojne vježbe kao i Gvardiol.

"Moja uloga nije samo klasičan komunikacijski rad, ona je puno šira i često se odnosi na stvaranje mirnog, stabilnog i kontroliranog okruženja u kojem se sportaš može u potpunosti usredotočiti na izvedbu. Ne pokušavam dodati pritisak. Naprotiv, pokušavam ukloniti sve što nije važno. S Joškom, razgovori prije utakmica nisu teatralni. Nema velikih riječi ili umjetne motivacije. Više se radi o preciznom usmjeravanju fokusa", pojasnio je Dubravac.

Privatni krug

Gvardiolove pripreme za utakmice imaju i vojni aspekt, u smislu da voli sam istraživati ​​protivnika, uz ono što su mu preporučili bivši šef Guardiola i treneri Cityja. To samo po sebi nije osobito rijetko u nogometu, ali se rijetko planira poput borbene taktike.

"Prije nego što se suoči s određenom momčadi, gleda njihove prethodne utakmice, njihove obrasce, pokrete, navike i ponavljajuće situacije. Ovo nije samo klasična video analiza. To je način razmišljanja. Želi znati što protivnik voli raditi, gdje napadaju, kako se krila kreću, kada bekovi guraju visoko i kako napadači traže prostor iza obrambene linije. U tom smislu, njegov pristup sadrži elemente obavještajnog rada: promatranje, analizu obrazaca, pripremu scenarija i donošenje odluka prije nego što se opasnost stvarno pojavi."

Postoje trenuci kada je Gvardiolova odlučnost testirana. Jednom, nakon što je igrao za City u nedjelju za vrijeme ručka, bio je u iskušenju da pojede čokoladnu krafnu koju je uočio prolazeći kroz centar grada. Nakon dobrih 10 minuta mrmljanja i mrmljanja, do kada je već daleko odmakao od trgovine, odlučio se vratiti, kupiti krafnu i pojesti je.

Kad se vratio u svoj stan, osjećao se toliko krivo što je pojeo tako nezdravu grickalicu da je otišao u teretanu u zgradi i trčao na traci za trčanje 45 minuta dok nije sagorio kalorije koje je upravo konzumirao.

Nakon što se vratio u akciju u nekoliko nastupa za City na kraju sezone i započeo dvije pripremne utakmice Hrvatske protiv Belgije i Slovenije, mogao bi zapravo biti svježiji od većine igrača u Sjedinjenim Državama ovog ljeta, s obzirom na to da mu je ozljeda u siječnju omogućila četveromjesečni odmor od neumoljivog kalendara engleskog nogometa.

A budući da nekoliko njegovih hrvatskih suigrača dijeli njegovu predanost organizaciji i fokusu, ne bi se trebao brinuti da će ga netko od njih držati budnim noću u nadolazećim tjednima.