Hrvatski dragulj nastavlja oduševljavati, zabio drugu utakmicu u nizu: Zapamtite ovo ime

Jakov Dedić, 16-godišnji hrvatski nogometni talent, nastavlja nizati odlične nastupe u Njemačkoj. Mladi napadač zabio je u subotu i u drugoj uzastopnoj utakmici za drugu momčad Hoffenheima, koja se natječe u trećem razredu njemačkog nogometa.

Dedić je ovoga ljeta napustio Osijek i preselio u Hoffenheim, a već na početku svoje njemačke avanture pokazuje zašto je bundesligaški klub odlučio investirati u njega. Osijek je, prema dostupnim informacijama, za transfer dobio 850 tisuća eura, dok bi konačan iznos mogao biti i veći zahvaljujući ugovorenim bonusima.

Impresivan početak među seniorima

Hoffenheim je početkom srpnja priključio Dedića svojoj U23 momčadi kako bi se kroz seniorski nogomet postupno razvijao i približavao prvom sastavu. Iako igra protiv znatno starijih i fizički snažnijih suparnika, mladi hrvatski reprezentativac vrlo se brzo prilagodio novoj sredini.

Koliko se dobro snašao, najbolje potvrđuju pogoci u prva dva prvenstvena kola. U porazu 2-3 od Hanse Rostock zabio je na svom debiju, pogodivši u 44. minuti za izjednačenje na 2-2. Snažno je pucao s ruba kaznenog prostora, a lopta je od grede završila u mreži.

Dedić je bio precizan i u pobjedi Hoffenheima 2-0 protiv Fortune Düsseldorf. Tiago Poller doveo je njegovu momčad u vodstvo već u trećoj minuti, a hrvatski napadač u 52. minuti dobro je reagirao nakon što se lopta odbila od vratnice te postavio konačan rezultat.

Njegov prvi pogodak možete pogledati OVDJE.

Dedić oduševio i u dresu U17 Hrvatske

Njegove dobre igre ne iznenađuju one koji su pratili njegove nastupe u hrvatskoj reprezentaciji. Dedić je svojim pogocima pomogao Hrvatskoj izboriti nastupe na U17 Europskom i Svjetskom prvenstvu.

Na ovogodišnjem Europskom prvenstvu za kadete bio je najbolji strijelac turnira s tri pogotka. Sva tri postigao je u velikoj pobjedi Hrvatske 3-2 protiv Španjolske, koja je poslije osvojila naslov prvaka.

Računajući i kvalifikacije, cijeli je reprezentativni ciklus završio s osam pogodaka, više od bilo kojeg drugog igrača. Riječ je o napadaču visokom 1,90 metara koji već sa 16 godina pokazuje zavidnu zrelost u seniorskom nogometu. Nastavi li ovako, ne bi bilo iznenađenje da uskoro dobije priliku i u prvoj momčadi Hoffenheima.