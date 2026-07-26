U Osijeku vlada rasprodaja: Evo tko je sve na prodaju

Čudni su dani došli u NK Osijek. Nakon dvije katastrofalne sezone u kojima su Slavonci završili sedmi, odnosno deveti, čelni ljudi kluba odlučili su se za remont koji je po mnogima veoma riskantan.

Klub su već napustili Kemal Ademi, Borna Barišić i Renan Guedes, ali i Fran Karačić, Toni Teklić, Vladan Bubanja, Samuel Akere i David Čolina, kojima su istekle posudbe. Otišao je i Jakov Dedić – najveći talent "Bijelo-plave" akademije, ali i jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa općenito.

Umjesto njih Osijek je pronašao pojačanja u Marcelu Heisteru, Vitu Čaiću i Ivanu Dolčeku, ali i Armandu Leonu (andorska liga), Balelu (treća portugalska liga), Senadu Mustafiću (druga austrijska liga) i Balázsu Baktiju, koji je prošle sezone igrao u Nafti u drugoj slovenskoj ligi.

Tu je i činjenica da Osijek u novu sezonu ulazi s novim trenerom – četrdesetdvogodišnjim Argentincem Federicom Bessoneom, koji je prošle sezone vodio Olimpiju iz Ljubljane do četvrtog mjesta u slovenskoj ligi, ali je ostao bez Europe jer je kup osvojio sedmi Aluminij.

Zbog svega navedenog informacija da Osijek ima još igrača koji su na prodaju dolazi kao iznenađenje. Naime, Sportske novosti pišu kako je slavonski prvoligaš spreman prodati Jona Mersinaja, Domagoja Bukvića, Antona Matkovića, Arnela Jakupovića, Luke Jelenića, Emina Hasića i Ivana Barića ako dođe ponuda koja bi ih zadovoljila jer tim igračima ističe ugovor.

Znamo da je Dinamo ranije bio zainteresiran za Matkovića, no uprava Osijeka nekoliko je puta odbijala te ponude, a pitanje je hoće li se Plavi vratiti nakon nove teške ozljede mladog napadača, pogotovo nakon što su doveli Aleksu Stojakovića i Smaila Prevljaka.

Od ostalih, ponude je nekoć imao i Domagoj Bukvić, dok se njoj vjerojatno nada i devetnaestogodišnji Ivan Barić, koji je prošle sezone skupio 12 nastupa za seniore.

Tek treba vidjeti što će biti s ostalima, ali navijači Osijeka sigurno nisu optimistični uoči nove sezone, koja započinje 1. kolovoza kada Osijek gostuje u Velikoj Gorici. Zato su oni već pokrenuli inicijativu za povratak dvojice bivših igrača koji trenutno nemaju klub – Slavka Bralića i Šime Gržana.