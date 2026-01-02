SHNL bomba: Ponajveći talent lige odbio potpisati ugovor, Boban čeka u niskom startu

Anton Matković ponajveći je talent hrvatskog nogometa na poziciji napadača. 19-godišnji Brođanin najvrjedniji je eksponat NK Osijeka, ali sada se klub na Dravi suočava s problemima i mogli bi Matkovića prodati ispod cijene.

Na njegovu i Osijekovu žalost, teška ozljeda koju je zadobio prošle sezone na Poljudu zbog koje je pauzirao osam mjeseci usporila je njegov razvoj i na Transfermarktu mu srušila cijenu s četiri na tri milijuna eura, a prošloga siječnja je, primjerice, Osijek odbio ponudu od pet milijuna eura od neimenovanog kluba.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Matković je odbio potpisati novi ugovor s Osijekom što je prilično znakovito. Naime, ugovor mu vrijedi do ljeta 2027. što je još godinu i pol, ali i znači da sljedećeg ljeta ulazi u posljednju godinu ugovora što mu dodatno smanjuje cijenu. Zato bi ga Osijek mogao prodati već sada.

Prvi kandidat? Sportske novosti kažu da ga Zvonimir Boban silno želi u Dinamu i mogao bi reagirati odmah jer ne želi da mu se dogodi situacija Jagušić kojem je sada previše skočila cijena i otići će vjerojatno u inozemstvo. S obzirom na to da je Matkovićeva cijena u padu, špekulira se da bi ga Dinamo možda mogao dobiti za dva milijuna eura plus bonusi i postotak od buduće prodaje.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule