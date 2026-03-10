FREEMAIL
IVANNA ORTIZ /

Evo što znamo o ženi optuženoj za pucnjavu ispred Rihannine kuće u Los Angelesu

Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

U nedjelju po lokalnom vremenu dogodio se napad na kuću popularne glazbenice Rihanne i njezine obitelji, a za sve je osumnjičena Ivana Lisette Ortiz

10.3.2026.
15:55
Hot.hr
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia
U nedjelju, 8. ožujka, oko 13:20 sati po lokalnom vremenu, prijavljena je pucnjava ispred doma popularne glazbenice Rihanne i njezinog supruga A$AP Rockyja u Los Angelesu u četvrti Beverly Crest. 

Kako prenosi Fox 11 Los Angeles, popularna je glazbenica u to vrijeme bila kod kuće, no niti ona niti članovi njezine obitelji nisu prijavili nikakve ozljede.

Svjedoci i snimke nadzornih kamera ukazuju na to da je osumnjičenica napustila područje u bijelom Tesli s papirnatim registarskim oznakama, a kasnije je pronađena u Sherman Oaks Galleria, gdje je uhićena. Policija je otkrila da je u vozilu također pronađeno i oružje iz kojeg je najvjerojatnije ispalila metke u obiteljski dom popularnih američkih glazbenika.

Što znamo o osumnjičenoj?

Kako donose strani mediji, riječ je o Ivanni Lisette Ortiz.

Ivanna Lisette Ortiz je 35-godišnja stanovnica Orlanda na Floridi, prema Fox 35 Orlando

Više američkih medija izvještava da je Ortiz posljednjih mjeseci na društvenim mrežama podijelila nekoliko bizarnih objava u kojima se spominje 38-godišnja Rihanna. Motiv bizarnih objava i njezinog napada na Rihannu zasad nisu potvrđeni.

Ortiz je prethodno uhićen zbog sumnje na napad u obiteljskom nasilju i kršenje obiteljske zabrane 2023. godine, prema NBC Investigates Los Angeles, pozivajući se na Odjel za korekcije okruga Orange na Floridi.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Morska pluća' važnija od gradnje: Na Krku zaustavili radove zbog zaštićene biljke

 

RihannaPljačka
komentara
