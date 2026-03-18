Orban dobiva iznenađujuće pojačanje uoči izbora: Procurilo tko stiže u Mađarsku

Američki potpredsjednik JD Vance u narednim danima namjerava posjetiti Mađarsku kako bi iskazao podršku dugoročnom nacionalističkom premijeru Viktoru Orbanu, koji se idućeg mjeseca suočava s teškim parlamentarnim izborima, reklo je u srijedu dvoje izvora upućenih u planove.

Do Vanceovog posjeta bi došlo nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio u veljači otputovao u Budimpeštu kako bi javno podržao Orbana uoči njegovih najtežih parlamentarnih izbora otkako je došao na dužnost 2010. Prema predizbornim anketama, Orbanova stranka Fidesz zaostaje po podršci u mjesecima uoči izbora 12. travnja.

Točan datum Vanceovog posjeta nije zasad poznat, a planovi bi se mogli promijeniti, upozorili su izvori, s obzirom na to da bi glavni dužnosnici možda htjeli ostati u Washingtonu dok traje američko-izraelski rat protiv Irana. Predsjednik Donald Trump je rekao da će odgoditi svoj posjet Kini zbog sukoba na Bliskom istoku. Bijela kuća nije odmah komentirala tvrdnje izvora o Vanceovom posjetu.

Izbori s velikim posljedicama za Europu

Orban, jedan od najbližih Trumpovih saveznika u Europi, dugo se sukobljava s Europskom unijom zbog niza različitih pitanja, uključujući Ukrajinu. Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne odnose s Moskvom, odbija poslati oružje Ukrajini te tvrdi da se Kijev nikada ne može pridružiti bloku.

Trump je prošlog mjeseca podržao Orbana, nazvavši ga "zaista snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama. Orbana mnogi desničari u Sjedinjenim Državama smatraju uzorom za Trumpove stroge imigracijske politike te za njegovu podršku za kršćanski konzervativizam.

Dok predizborna kampanja ulazi u posljednji mjesec, ankete pokazuju da Orbanova stranka zaostaje za oporbenom strankom Tisza, koju predvodi bivši član Fidesza Peter Magyar, no mnogi birači su i dalje neodlučni.

Izbori, koji se odvijaju u vrijeme kada se Mađarska suočava sa slabim gospodarskim rastom i učincima rasta inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., imat će velike posljedice za Europu usred jačanja konzervativnih i krajnje desnih političkih pokreta.u

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'