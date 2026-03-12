Razotkriven tajni Putinov plan za Orbana? Kremlj je dao zeleno svjetlo

Kremlj je odobrio tajnu internetsku kampanju kako bi pomogao mađarskom premijeru Viktoru Orbanu uoči nadolazećih parlamentarnih izbora, doznaje Financial Times (FT), a prenosi u srijedu portal TVP World.

FT se poziva na osobe upoznate s planom i ističe da je ruska konzultantska tvrtka Social Design Agency, koja je inače već pod sankcijama Zapada, pripremila plan za povećanje potpore Orbanovoj vladajućoj stranci Fidesz.

Strategija se zasniva na tome da mađarski influenceri na društvenim mrežama objavljuju poruku koje su prethodno osmišljene u Rusiji, s ciljem da Orbana prikažu kao jedinog lidera koji može braniti suverenitet Mađarske i njezin međunarodni položaj.

Napadi na Magyara

S druge strane, plan predlaže "informacijske napade" na Petera Magyara, najozbiljnijeg Orbanovog protukandidata, čija stranka Tisza vodi u pojedinim anketama. Nastoji ga se prikazati kao osobu nesposobnu osigurati bilo kakvu značajnu vanjsku podršku, a ističe se i da je pod kontrolom Bruxellesa. Magyar je u svojoj kampanji više puta isticao da ruski špijuni pokušavaju utjecati na parlamentarne izbore, koji se održavaju 12. travnja.

Prema FT-u, operaciju na internetu vjerojatno nadzire Sergej Kirijenko, visoki savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je i ranije vodio slične kampanje.

Izvješću je prethodilo istraživanje neprofitne istraživačke organizacije VSquare u kojem se navodi da su tri časnika ruske vojne obavještajne službe GRU nedavno raspoređena u rusko veleposlanstvo u Budimpešti. Zemlje NATO-a i Europske unije posljednjih godina protjerale su nekoliko ruskih diplomata zbog sumnji na špijunažu.

Podsjetimo, Orban već dugo održava bliske političke i gospodarske veze s Rusijom, a istovremeno se sukobljava s Ukrajinom oko opskrbe naftom i financiranja iz Europske unije. Mađarska je u više navrata blokirala velike pakete pomoći EU-a za Kijev.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'