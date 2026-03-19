Bivši nogometaš Rijeke bez dlake na jeziku: ‘Ponosan sam, ali jedna stvar mi se nije svidjela!’

Igor Musa, proslavljeni nogometaš koji je tijekom karijere bio član i Hajduka i Rijeke, za Net.hr podijelio je svoje razmišljanja nakon još jedne fantastične utakmice Rijeke u Europi.

Podsjetimo, nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale Konferencijske lige, jer su u u uzvratnoj utakmici osmine finala u Strasbourgu odigrali 1-1 s istoimenim domaćinom pa je francuska momčad, zbog pobjede 2-1 u prvom dvoboju, s ukupnih 3-2 prošla dalje.

Generalni komentar na utakmicu u Strasbourgu?

"Rijeka je odigrala stvarno dobru i pametnu utakmicu. Dosta dobro je to sve izgledalo, zabili su gol u pravo vrijeme. Domaćin je imao svoje šanse, na kraju je jednu iskoristio. Ostaje žal za cijelom pričom, Rijeka je zadnjih minuta stvarno stisnula i imala inicijativu. Imali su dvije lijepe prilike i šteta što lopta nije ušla u gol. Možemo reći da je Rijeka odigrala jednu uspješnu sezonu u Europi i da je osvjetlala obraz svih hrvatskih klubova i časno ispala."

Kako ste vi reagirali na onu zadnju šansu Zlomislića?

"Skočili smo svi! Lopta je otišla, ono što se kaže, ni njemu ni u gol. Velika šteta... centimetri su nas dijelili od gola. To je nogomet. Generalno je Rijeka odigrala dobru utakmicu."

Kako je, po vašem mišljenju, Sanchez postavio momčad i plan igre?

"Sigurno da bi neko srljanje bilo rizično. Strasbourg ima igrače koje je teško čuvati, brzi su. Utakmica je išla na etape, 15 minuta je bla bolja Rijeka pa onda 15 minuta Strasbourg. Vrlo zanimljiva utakmica za neutralne promatrače. Domaćini su zabili iz malonogometne akcije. Rijeka je bila blizu. Fruk je bio jako dobar. Cijela zadnja linija je bila jako dobra, ali moram jednu stvar reći što mi se nije svidjelo. Čop je po meni trebao biti u nekim kombinacijama. Vidjelo se da Adu Adjei nije raspoložen, a mislim da bi Čop dobro došao ovoj momčadi zadnjih 15-20 minuta kada su primili gol. Tu mi je falio neki igrač kao što je Duje, bilo je prostora za njega. I za napredak u Rijekinoj igri."

Fruk je pokazao klasu, odlazili li iz Rijeke na ljeto?

"Iz utakmice u utakmicu, iz sezone u sezonu potvrđuje da je klasa. Napreduje, sve je bolji u duelima jedan na jedan, dolazi u završnicu i ima osjećaj za gol. Rijeka će bez njega ostati na ljetu. Nažalost po Rijeku, a na sreću po njega. Mislim da je to pravi trenutak za obje strane, da se rastanu u pravo vrijeme. Premašio je i HNL, treba mu jača liga i klub. Radi se o izvanserijskom igraču po mom mišljenju."

Rezime na Rijeku i Dinamo u Europi?

"Dinamo je imao velike pobjede nad velikim ekipama kao što je Fener. Naletjeli su i na Lille gdje se nije proveo najbolje. Uvijek imaš neke ekipe koje ti ne odgovaraju. Gledajući nogometno Dinamo je korektno odradio Europu. Rijeka iz sezone u sezonu sve odrađuje kako treba. Ne sjećam se kada ih je netko razvalio u Europi ili da su bili kanta za napucavanje. Nisu nadigrani na terenu. Rijeka se jako dobro snalazi i odgovara zahtjevima europskog nogometa."

