Ove stvari nipošto nemojte poklanjati za Dan očeva: Navodno donose tugu i siromaštvo

Bliži se Dan očeva, koji se u Hrvatskoj tradicionalno slavi 19. ožujka na blagdan svetog Josipa, a s njim i slatke muke oko odabira savršenog poklona. I dok mnogi razmišljaju o praktičnim i lijepim darovima, stara narodna vjerovanja upozoravaju da bi neki od najčešćih izbora mogli donijeti više štete nego koristi.

Iako je najvažnija namjera, nije naodmet zaviriti u svijet praznovjerja i otkriti zašto se vjeruje da određeni predmeti donose nesreću te kako, ako ste ih već kupili, možete "poništiti" njihov negativan utjecaj.

Oštri predmeti koji sijeku odnose

Jedno od najraširenijih vjerovanja odnosi se na poklanjanje oštrih predmeta. U ovu kategoriju spadaju elegantni džepni noževi, setovi za brijanje s britvama, škare ili čak kvalitetni kompleti alata.

Prema starim predajama, takvi darovi simbolički "sijeku" ili "režu" vezu između onoga tko daruje i onoga tko dar prima. Vjeruje se da oštrina predmeta unosi nemir, svađu i negativnu energiju u odnos, što na koncu može dovesti i do njegovog prekida.

Ipak, postoji način da se ova navodna kletva zaobiđe. Ako ste se već odlučili za jedan takav poklon, tradicija nalaže da osoba koja ga prima zauzvrat darovatelju da simboličan iznos novca, najčešće kovanicu.

Na taj se način dar pretvara u kupoprodaju, čime se neutralizira negativna simbolika i čuva dobar odnos.

Vrijeme koje curi: Satovi i upaljači kao loš znak

Ručni sat mnogima se čini kao savršen, bezvremenski poklon koji odiše elegancijom. No, u nekim kulturama, posebice istočnjačkim, poklanjanje sata smatra se iznimno lošim znakom.

Sat simbolizira prolaznost vremena, a njegovim darivanjem navodno poručujete osobi da joj vrijeme istječe ili, u najgorem slučaju, odbrojavate vrijeme do kraja vašeg odnosa. Posebno je loš znak ako poklonjeni sat stane, što se tumači kao predznak nesreće ili prekida bliskosti.

Slično vjerovanje veže se i za upaljače. Iako se čine kao praktičan poklon za pušače, narodna predaja kaže da, baš poput oštrih predmeta, mogu izazvati "plamen" svađe i unijeti razdor u odnose.

Prazan novčanik za siromaštvo i cipele za odlazak

Novčanik je još jedan klasičan poklon za muškarce, no ključno je pravilo da se nikada ne daruje prazan. Vjeruje se da prazan novčanik simbolizira siromaštvo i priziva financijske probleme osobi koja ga dobije.

Kako bi se osigurali budući prosperitet i obilje, u novčanik prije darivanja obavezno treba staviti barem jednu kovanicu ili novčanicu. Taj mali znak pažnje simbolizira želju da novčanik nikada ne bude prazan.

Još jedan predmet s dvostrukom simbolikom su cipele. Iako se s jedne strane vjeruje da darivanje cipela produžuje život primatelja, puno je raširenije praznovjerje da će osoba kojoj ste poklonili cipele doslovno "odšetati" iz vašeg života. Ovaj se dar često tumači kao predznak prekida veze, prijateljstva ili odlaska drage osobe.

Maramice za suze i ogledala za nevolje

Iako se platnene maramice s izvezenim inicijalima mogu činiti kao profinjen i osoban dar, one su duboko ukorijenjene u simboliku tuge. Prema vjerovanju, poklanjanje maramica priziva suze i žalost u život osobe koja ih prima. Slično vrijedi i za šalove, za koje se kaže da unose "hladnoću" u odnos.

Ogledala su također na popisu nepoželjnih poklona. Od davnina se smatra da imaju sposobnost zarobljavanja duša ili magije, a poklonjeno ogledalo navodno donosi sedam godina nesreće i nevolja.