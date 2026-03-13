FREEMAIL
SVJETSKI DAN SPAVANJA /

Prije nego legnete u krevet, ne činite ove stvari: Privlače zlo i siromaštvo poput magneta

Foto: Shutterstock

Svjetski dan spavanja donosi priliku za istraživanje fascinantnih vjerovanja i rituala koji okružuju san, a koji su kroz povijest nastojali osigurati mirnu noć i zaštitu od nevidljivih sila

13.3.2026.
8:37
Antonela Ištvan
Dok se pripremamo obilježiti Svjetski dan spavanja, koji se ove godine održava u petak, 13. ožujka, pravo je vrijeme da zaronimo u tajanstveni svijet vjerovanja koja okružuju odmor. San je oduvijek bio obavijen velom misterije, stanje u kojem smo najranjiviji i otvoreni za svjetove izvan naše svakodnevice.

Stoga ne čudi što su brojne kulture diljem svijeta razvile čitav niz pravila, rituala i praznovjerja čiji je cilj osigurati mirnu noć i zaštititi nas od nevidljivih sila.

Iako ih danas smatramo tek dijelom folklora, mnoga od tih vjerovanja i danas žive, prenoseći se s generacije na generaciju kao tihi podsjetnik na vremena kada se granica između stvarnog i duhovnog svijeta smatrala mnogo tanjom.

Položaj koji priziva nesreću: Spavanje s nogama prema vratima

Jedno od najraširenijih i najstarijih vjerovanja tiče se položaja kreveta u sobi. Prema drevnim tradicijama poput kineskog Feng Shuija i indijskog Vastu Shastre, spavanje s nogama izravno okrenutim prema vratima smatra se iznimno lošim znakom. Taj se položaj naziva "mrtvačev položaj" ili "položaj lijesa" jer podsjeća na način na koji se pokojnici iznose iz kuće, s nogama prema naprijed, simbolizirajući konačni odlazak.

Vjeruje se da spavanje u tom položaju narušava protok životne energije, donosi noćne more, nemiran san, pa čak i priziva bolest ili smrt. Stručnjaci za uređenje prostora prema ovim tradicijama savjetuju postavljanje kreveta dijagonalno od vrata, uz čvrsti zid koji pruža osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Ogledalo kao portal u drugi svijet

Ogledala su u mnogim kulturama smatrana predmetima s magičnim svojstvima, sposobnima da odražavaju ne samo fizički izgled, već i dušu. Upravo zato, imati ogledalo okrenuto prema krevetu smatra se opasnim. Prema vjerovanju, dok spavamo, naša duša napušta tijelo i luta, a ogledalo je može zarobiti ili zbuniti, onemogućavajući joj povratak.

Druga verzija ovog praznovjerja kaže da ogledala noću postaju portali za duhove i druge entitete iz astralne dimenzije, koji mogu ući u našu sobu i uznemiriti nas.

Neki idu toliko daleko da prije spavanja prekrivaju sva ogledala u spavaćoj sobi kako bi osigurali miran san, zaštićen od neželjenih posjetitelja.

Ne ostavljajte šešir na krevetu

Možda ste čuli od starijih članova obitelji upozorenje da se šešir nikada ne ostavlja na krevetu. Ovo praznovjerje ima duboke korijene, a jedno od objašnjenja seže u vrijeme kada se vjerovalo da zli duhovi borave u kosi.

Ostavljanjem šešira na krevetu, ti bi se duhovi mogli prenijeti na posteljinu i jastuk, uzrokujući noćne more i nesreću osobi koja tu spava.

Postoji i praktičnije, higijensko objašnjenje iz prošlosti, kada su uši bile česta pojava, pa je ostavljanje šešira na čistom krevetu predstavljalo rizik od zaraze. Bez obzira na porijeklo, pravilo je ostalo isto: šeširu je mjesto na vješalici, a ne na krevetu.

Zviždanje koje donosi siromaštvo i zlo

U mnogim kulturama, od Rusije do Japana, zviždanje unutar kuće nakon zalaska sunca strogo je zabranjeno. Vjeruje se da veseli zvižduk noću priziva zle duhove, demone ili čak samog vraga u dom.

Osim što narušava mir noći, smatra se da takvo ponašanje donosi i financijsku propast, odnosno da se zviždanjem "izviždi" novac iz kuće.

U prošlosti, noćno zviždanje moglo je biti i tajni znak komunikacije među lopovima, pa je zabrana imala i praktičnu svrhu očuvanja sigurnosti doma.

Prije nego legnete u krevet, ne činite ove stvari: Privlače zlo i siromaštvo poput magneta
Otvorena vrata ormara i rezanje noktiju

Prema Feng Shuiju, otvorena vrata ormara tijekom noći remete sklad i protok pozitivne energije, stvarajući osjećaj nemira i nesigurnosti. Vjeruje se da mračna unutrašnjost ormara može postati skrovište za negativnu energiju ili "nevidljive goste" koji ometaju san.

Još jedno rašireno vjerovanje, prisutno i na našim prostorima, jest da se nokti ne smiju rezati noću. Smatralo se da se time skraćuje životni vijek, donosi nesreća obitelji ili da odrezani dijelovi tijela mogu biti iskorišteni u obredima crne magije.

Svjetski DanSpavanjePraznovjerjeVjerovanje
