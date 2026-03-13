Prije nego legnete u krevet, ne činite ove stvari: Privlače zlo i siromaštvo poput magneta

Dok se pripremamo obilježiti Svjetski dan spavanja, koji se ove godine održava u petak, 13. ožujka, pravo je vrijeme da zaronimo u tajanstveni svijet vjerovanja koja okružuju odmor. San je oduvijek bio obavijen velom misterije, stanje u kojem smo najranjiviji i otvoreni za svjetove izvan naše svakodnevice.

Stoga ne čudi što su brojne kulture diljem svijeta razvile čitav niz pravila, rituala i praznovjerja čiji je cilj osigurati mirnu noć i zaštititi nas od nevidljivih sila.

Iako ih danas smatramo tek dijelom folklora, mnoga od tih vjerovanja i danas žive, prenoseći se s generacije na generaciju kao tihi podsjetnik na vremena kada se granica između stvarnog i duhovnog svijeta smatrala mnogo tanjom.

Položaj koji priziva nesreću: Spavanje s nogama prema vratima

Jedno od najraširenijih i najstarijih vjerovanja tiče se položaja kreveta u sobi. Prema drevnim tradicijama poput kineskog Feng Shuija i indijskog Vastu Shastre, spavanje s nogama izravno okrenutim prema vratima smatra se iznimno lošim znakom. Taj se položaj naziva "mrtvačev položaj" ili "položaj lijesa" jer podsjeća na način na koji se pokojnici iznose iz kuće, s nogama prema naprijed, simbolizirajući konačni odlazak.

Vjeruje se da spavanje u tom položaju narušava protok životne energije, donosi noćne more, nemiran san, pa čak i priziva bolest ili smrt. Stručnjaci za uređenje prostora prema ovim tradicijama savjetuju postavljanje kreveta dijagonalno od vrata, uz čvrsti zid koji pruža osjećaj sigurnosti i stabilnosti.

Ogledalo kao portal u drugi svijet

Ogledala su u mnogim kulturama smatrana predmetima s magičnim svojstvima, sposobnima da odražavaju ne samo fizički izgled, već i dušu. Upravo zato, imati ogledalo okrenuto prema krevetu smatra se opasnim. Prema vjerovanju, dok spavamo, naša duša napušta tijelo i luta, a ogledalo je može zarobiti ili zbuniti, onemogućavajući joj povratak.

Druga verzija ovog praznovjerja kaže da ogledala noću postaju portali za duhove i druge entitete iz astralne dimenzije, koji mogu ući u našu sobu i uznemiriti nas.

Neki idu toliko daleko da prije spavanja prekrivaju sva ogledala u spavaćoj sobi kako bi osigurali miran san, zaštićen od neželjenih posjetitelja.

Foto: Shutterstock

Ne ostavljajte šešir na krevetu

Možda ste čuli od starijih članova obitelji upozorenje da se šešir nikada ne ostavlja na krevetu. Ovo praznovjerje ima duboke korijene, a jedno od objašnjenja seže u vrijeme kada se vjerovalo da zli duhovi borave u kosi.

Ostavljanjem šešira na krevetu, ti bi se duhovi mogli prenijeti na posteljinu i jastuk, uzrokujući noćne more i nesreću osobi koja tu spava.

Postoji i praktičnije, higijensko objašnjenje iz prošlosti, kada su uši bile česta pojava, pa je ostavljanje šešira na čistom krevetu predstavljalo rizik od zaraze. Bez obzira na porijeklo, pravilo je ostalo isto: šeširu je mjesto na vješalici, a ne na krevetu.

Zviždanje koje donosi siromaštvo i zlo

U mnogim kulturama, od Rusije do Japana, zviždanje unutar kuće nakon zalaska sunca strogo je zabranjeno. Vjeruje se da veseli zvižduk noću priziva zle duhove, demone ili čak samog vraga u dom.

Osim što narušava mir noći, smatra se da takvo ponašanje donosi i financijsku propast, odnosno da se zviždanjem "izviždi" novac iz kuće.

U prošlosti, noćno zviždanje moglo je biti i tajni znak komunikacije među lopovima, pa je zabrana imala i praktičnu svrhu očuvanja sigurnosti doma.

Foto: Shutterstock

Otvorena vrata ormara i rezanje noktiju

Prema Feng Shuiju, otvorena vrata ormara tijekom noći remete sklad i protok pozitivne energije, stvarajući osjećaj nemira i nesigurnosti. Vjeruje se da mračna unutrašnjost ormara može postati skrovište za negativnu energiju ili "nevidljive goste" koji ometaju san.

Još jedno rašireno vjerovanje, prisutno i na našim prostorima, jest da se nokti ne smiju rezati noću. Smatralo se da se time skraćuje životni vijek, donosi nesreća obitelji ili da odrezani dijelovi tijela mogu biti iskorišteni u obredima crne magije.