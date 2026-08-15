Brekalo briljirao kao kapetan Herthe: Pogledajte kakvu je ludu akciju kreirao

Josip Brekalo odigrao je zapaženu utakmicu u uvjerljivoj pobjedi Herthe nad Heidenheimom 4-1 u drugom kolu njemačke 2. Bundeslige. Hrvatski nogometaš predvodio je u subotu berlinsku momčad kao kapetan, a odličan nastup okrunio je asistencijom u posljednjim trenucima susreta.

Hertha je već nakon 35 minuta imala velikih 3-0. Mrežu gostiju načeo je Gronning u drugoj minuti, Winkler je u 26. povećao prednost, a Zeefuik devet minuta poslije postigao treći pogodak domaće momčadi. Heidenheim je preko Schoppnera u 49. minuti smanjio na 3-1.

Najatraktivniji trenutak utakmice dogodio se u posljednjoj minuti. Brekalo je primio loptu u vlastitom kaznenom prostoru, a zatim pretrčao gotovo cijeli teren. Premda su ga u završnici akcije pratila trojica suparničkih igrača, uspio je proigrati Adewumija na desnoj strani, koji je pogodio za konačnih 4-1.

Sjajnu Brekalovu akciju, potez za notez, možete pogledati OVDJE.

Hertha nakon prva dva kola ima maksimalnih šest bodova i nalazi se na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, iza vodećeg Nürnberga.